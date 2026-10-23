Popularitas Matcha Melonjak hingga Picu 5 Ancaman yang Membayangi Industri Matcha Jepang

JawaPos.com – Popularitas matcha Jepang terus meningkat di berbagai negara seiring tren minuman, makanan penutup, dan gaya hidup sehat di media sosial.

Namun, di balik popularitas tersebut, industri matcha menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari pemalsuan produk, kelangkaan pasokan, hingga perlindungan identitas daerah asal.

Berikut 5 kontroversi matcha yang jarang diketahui masyarakat, berdasarkan informasi dalam materi sumber, seperti dilansir dari laman ABC Net.

1. Munculnya Produk Matcha Palsu yang Meniru Merek Terkenal Jepang

Sejumlah produk matcha yang beredar di pasaran diduga meniru merek terkenal Jepang, termasuk Isuzu produksi Marukyu Koyamaen. Pemalsuan tersebut dapat dikenali melalui perbedaan kemasan, warna bubuk, aroma, dan rasa dibandingkan produk aslinya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena konsumen berisiko membeli produk tiruan dengan anggapan bahwa mereka memperoleh matcha Jepang berkualitas premium.

2. Label Asal Matcha Berpotensi Menyesatkan Konsumen

Sebagian produk matcha buatan Tiongkok dilaporkan menggunakan kemasan yang menyerupai produk Jepang atau mencantumkan daerah asal secara menyesatkan. Salah satu persoalannya adalah penggunaan nama Uji, wilayah penghasil the ternama di Jepang, tanpa keterkaitan asal yang sesuai. Praktik tersebut berisiko merusak reputasi produsen asli apabila konsumen menganggap kualitas produk tiruan mencerminkan mutu matcha dari Jepang.