Sinopsis Doctor X Gekai Daimon Michiko: Dokter Bedah Paling Hebat se-Jepang Ini Hobi Pesta

Poster season pertama seri drama Doctor X Dekai Daimon Michiko (Asianwiki/Doctor-X)
JawaPos.com - Ada berbagai cara seseorang bekerja, mereka bisa melamar ke sebuah perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain yang membutuhkan tenaga kerja tetap. Lalu ada pekerja lepas yang disewa dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian.
Hampir semua jenis pekerjaan dapat dilakukan melalui kontrak lepas, namun tidak banyak perusahaan tertarik untuk mempekerjaan pekerja lepas. Salah satu alasannya adalah kontrak yang ditulis harus sama-sama menguntungkan kedua pihak.
Ada beberapa agensi yang dapat menyediakan tenaga pekerja lepas sesuai kebutuhan. Bahkan rumah sakit yang membutuhkan dokter spesialis pula.
Michiko Daimon (Ryoko Yonekura) memiliki latar belakang biasa, ia dokter lulusan universitas bagus dan mengambil spesialis bedah. Namun, ia tidak pernah bisa bertahan lama bekerja di satu tempat.
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Ia akhirnya mencoba untuk menjadi dokter lepas bersama beberapa dokter lain di bawah agensi milik Akira Kanbara (Ittoku Kishibe). Bersama-sama mereka dapat bekerja di rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan tenaga cepat.
Banyak sekali rumah sakit yang perlahan-lahan kehilangan tenaga kerja dokter spesialis, ini dikarenakan lingkungan kerja tidak sehat dan penuh dengan tekanan senioritas. Akibat para senior-senior tua masih berkuasa dan haus akan kekuasaan, para dokter dan perawat di bawah mereka seringkali diperlakukan seperti budak.
Untuk menghindari hal itu, Michiko menyiapkan kontrak kerja dimana ia dapat menentukan jam kerjanya sendiri, dapat menolak pekerjaan non-medis, tidak terlibat dalam birokrasi rumah sakit maupun administrasinya. Serta ia akan mendapatkan gajinya setiap per jam operasi yang sukses secara transparan.
Karena ia tidak terikat pada rumah sakit, ia juga tidak perlu mengikuti peraturan berpakaian di sana. Michiko menonjol karena dandanannya yang mencolok dan pakaiannya yang mewah. Ia selalu menggunakan gaun-gaun pesta pendek dan sepatu hak tinggi stiletto. Dan sifatnya yang tidak acuh membuatnya terkesan sombong.
Namun, keahliannya sebagai dokter bedah tidak main-main. Bahkan ia selalu mengatakan bahwa ia tidak pernah gagal dalam mengoperasi pasien-pasiennya.
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