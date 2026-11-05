Setelah 11 Tahun Terus Turun, Kelahiran Bayi di Jepang Akhirnya Meningkat

Ilustrasi. Angka kelahiran bayi di Jepang yang mulai naik (Nippon.com)
JawaPos.com - Jumlah bayi yang lahir dari warga negara Jepang di Jepang meningkat 0,4 persen menjadi 320.458 pada Januari hingga Juni 2026. Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam 11 tahun untuk periode semester pertama.
Data pemerintah yang dirilis pada Rabu (4/11) menunjukkan peningkatan tersebut menjadi sinyal positif di tengah tren penurunan angka kelahiran yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dilansir dari Kyodo, Kamis (5/11), para ahli menilai kenaikan jumlah pernikahan pada 2024 dan 2025 kemungkinan turut mendorong bertambahnya angka kelahiran.
Meski demikian, jumlah bayi yang lahir sepanjang 2026 diperkirakan masih berada di sekitar angka tahun lalu, yakni 671.270. Angka tersebut merupakan rekor terendah selama 10 tahun berturut-turut.
Secara umum, jumlah kelahiran tahunan di Jepang terus menurun sejak mencapai 2,09 juta pada 1973. Penurunan ini tetap berlangsung meskipun jumlah kelahiran sempat mengalami fluktuasi dan pemerintah telah berupaya membalikkan tren tersebut.
Berdasarkan proyeksi Institut Nasional Penelitian Populasi dan Jaminan Sosial pada 2023, jumlah kelahiran tahunan Jepang diperkirakan turun di bawah 680.000 pada 2040. Namun, penurunan yang terjadi saat ini berlangsung lebih cepat daripada perkiraan tersebut.
Pemerintah Jepang telah menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran. Langkah yang ditempuh antara lain memperluas tunjangan anak dan memberikan manfaat cuti bagi orang tua.
Pemerintah memandang periode hingga awal 2030-an sebagai "kesempatan terakhir" untuk mengatasi krisis angka kelahiran yang semakin mengkhawatirkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022