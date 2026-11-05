Setelah 11 Tahun Terus Turun, Kelahiran Bayi di Jepang Akhirnya Meningkat

JawaPos.com - Jumlah bayi yang lahir dari warga negara Jepang di Jepang meningkat 0,4 persen menjadi 320.458 pada Januari hingga Juni 2026. Kenaikan ini menjadi yang pertama dalam 11 tahun untuk periode semester pertama.

Data pemerintah yang dirilis pada Rabu (4/11) menunjukkan peningkatan tersebut menjadi sinyal positif di tengah tren penurunan angka kelahiran yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dilansir dari Kyodo, Kamis (5/11), para ahli menilai kenaikan jumlah pernikahan pada 2024 dan 2025 kemungkinan turut mendorong bertambahnya angka kelahiran.

Meski demikian, jumlah bayi yang lahir sepanjang 2026 diperkirakan masih berada di sekitar angka tahun lalu, yakni 671.270. Angka tersebut merupakan rekor terendah selama 10 tahun berturut-turut.

Secara umum, jumlah kelahiran tahunan di Jepang terus menurun sejak mencapai 2,09 juta pada 1973. Penurunan ini tetap berlangsung meskipun jumlah kelahiran sempat mengalami fluktuasi dan pemerintah telah berupaya membalikkan tren tersebut.

Berdasarkan proyeksi Institut Nasional Penelitian Populasi dan Jaminan Sosial pada 2023, jumlah kelahiran tahunan Jepang diperkirakan turun di bawah 680.000 pada 2040. Namun, penurunan yang terjadi saat ini berlangsung lebih cepat daripada perkiraan tersebut.

Pemerintah Jepang telah menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran. Langkah yang ditempuh antara lain memperluas tunjangan anak dan memberikan manfaat cuti bagi orang tua.