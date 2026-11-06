Data 320 Ribu Pelanggan SMBC Consumer Finance Jepang Bocor, Informasi Pribadi Tersebar

Logo SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corp) dari kantornya di Jepang. (REUTERS)
JawaPos.com - Kebocoran data kembali mengguncang sejumlah perusahaan di Jepang. SMBC Consumer Finance Co. melaporkan informasi pribadi hingga 320.000 pelanggannya bocor setelah terjadi akses tidak sah ke sistem yang digunakan untuk layanan penjaminan pinjaman dan layanan lainnya.
Informasi yang bocor mencakup nomor surat izin mengemudi (SIM), nama, alamat, nomor telepon, alamat email, pendapatan tahunan, hingga detail kontrak pelanggan. Dilansir dari Kyodo, Jumat (6/11), perusahaan yang merupakan anak usaha Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. itu memastikan tidak ada gambar dokumen identitas, seperti SIM, yang ikut bocor.
Perusahaan mendeteksi akses tidak sah tersebut pada Senin (2/11) melalui proses investigasi. Hasil pemeriksaan memastikan data telah dikirimkan kepada pihak eksternal.
Insiden ini menambah panjang daftar perusahaan Jepang yang mengalami kebocoran data. Sejumlah kasus di antaranya berkaitan dengan akses ilegal ke sistem milik penyedia layanan distribusi email, Arara Inc.
Sumitomo Mitsui Banking Corp. pada Kamis (5/11) mengumumkan kebocoran sekitar 227.000 alamat email pelanggan. Mitsui Fudosan Co. dan salah satu anak perusahaan NTT East Inc. juga melaporkan insiden serupa.
Sumitomo Mitsui Banking menyebut kebocoran tersebut berdampak pada penerima email yang dikirim antara 1 Juli hingga 31 Oktober. Pihak bank menerima pemberitahuan dari Arara pada Senin (2/11).
Sementara itu, Mitsui Fudosan melaporkan 133.323 alamat email yang terdaftar untuk layanan &BIZ ikut bocor. &BIZ merupakan buletin elektronik yang didistribusikan kepada karyawan perusahaan penyewa gedung perkantoran milik Mitsui Fudosan. Perusahaan tersebut menghentikan sementara distribusi buletin hingga keamanan sistem dipastikan.
Kebocoran juga terjadi di NTT TownPage Corp., anak usaha NTT East yang menyediakan layanan direktori telepon daring. Perusahaan itu melaporkan kebocoran 142.126 alamat email pelanggan yang menerima buletin elektronik pada 8 hingga 31 Oktober.
Monteroza Co., operator jaringan restoran izakaya Shirokiya dan sejumlah bisnis lainnya, sebelumnya juga menyatakan informasi pribadi lebih dari 620.000 pelanggan buletin elektronik berpotensi bocor. Data tersebut mencakup alamat email dan tanggal lahir.
Perusahaan ritel elektronik Bic Camera Inc. dan peritel pakaian kerja Workman Co. termasuk di antara perusahaan lain yang mengonfirmasi kebocoran data akibat akses tidak sah ke sistem Arara.
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