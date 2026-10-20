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Antara
Selasa, 20 Oktober 2026 | 22.13 WIB

IRGC Sebut Akan Ungkap Target Serangan dan Senjata Baru, Soroti Kabel Internet Selat Hormuz

Kapal melintasi Selat Hormuz (Al-Jazeera) - Image

Kapal melintasi Selat Hormuz (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan akan mengungkap target serangan dan senjata baru, serta menyoroti kabel-kabel internet bawah laut utama yang melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.

“Ada tujuh kabel internet utama yang membentang di bawah Selat Hormuz,” kata juru bicara IRGC, Hossein Mohebbi, dilansir dari Antara, Selasa (20/10).

Mohebbi mengklaim bahwa seluruh lalu lintas data internet dan komersial melewati kabel-kabel tersebut.

“Kami hanya ingin mereka tahu bahwa target-target baru akan diungkapkan. Senjata-senjata baru juga akan diperkenalkan,” tambahnya.

Juru bicara IRGC itu menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah upacara di Museum Pertahanan Suci di Teheran, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga penyiaran negara Iran, IRIB.

Ia juga bersumpah akan mengusir apa yang disebutnya sebagai sisa-sisa kekuatan Amerika Serikat dari kawasan tersebut.

Awal bulan ini, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan kepada lembaga penyiaran negara Iran, Press TV, bahwa Teheran dapat menargetkan kabel internet bawah laut, pusat data, dan fasilitas kecerdasan buatan yang terkait dengan Amerika Serikat jika perang kembali pecah.

“Kami belum memasukkan aset-aset tersebut ke dalam daftar target kami,” kata Rezaei, seraya memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut dapat dihancurkan jika konflik kembali terjadi.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran merespons dengan melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak ke berbagai wilayah di kawasan tersebut serta secara efektif menutup Selat Hormuz. Sementara itu, Washington kemudian memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Editor: Kuswandi
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