1. Jepang Puji Pasukan Usai Jalani Misi Berat Padamkan Karhutla di Indonesia

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi berbicara dalam upacara penyambutan kepulangan personel Pasukan Bela Diri Jepang yang ditugaskan ke Indonesia di pangkalan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Yokosuka, Prefektur Kanagawa, Minggu (18/10). (Kyodo)
JawaPos.com - Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi memuji personel Pasukan Bela Diri Jepang yang telah kembali setelah menjalankan misi membantu memadamkan kebakaran hutan di Indonesia. Koizumi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan mereka menyelesaikan tugas dan kembali dengan selamat.
Dilansir dari Kyodo, Senin (19/10), Koizumi mengatakan dalam upacara penyambutan bahwa misi tersebut merupakan operasi pemadaman kebakaran di luar negeri yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sekaligus dijalankan dalam kondisi yang berat.
“Saya benar-benar gembira karena kalian telah menyelesaikan misi dengan sangat baik,” ujar Koizumi, Minggu (18/10) sebagaimana dikutip Kementerian Pertahanan Jepang.
Dia juga menyampaikan rasa lega karena seluruh personel yang terlibat telah kembali ke Jepang dengan selamat.
Upacara penyambutan tersebut dihadiri personel yang mengoperasikan helikopter angkut CH-47 milik Pasukan Bela Diri Darat Jepang. Hadir pula awak kapal angkut Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, Kunisaki, yang membawa helikopter tersebut selama misi berlangsung.
Sejumlah anggota keluarga personel juga menghadiri acara penyambutan itu.
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Jawa Pos
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