Satu Korban Kebakaran Karhutla di Gunung Bromo Jalani Perawatan Intensif di RSUD Dr. Soetomo

JawaPos.com - Satu orang korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Gunung Bromo di Desa Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr Soetomo, Senin (19/10/2026).

Korban S, 44, mengalami luka bakar sekitar 49 persen dari luas tubuh. Saat ini S ditempatkan di Ruang Observasi Intensif (ROI).

Humas RSUD Dr Soetomo Adin Niken mengatakan korban mengalami beberapa masalah kesehatan pascakejadian, seperti infeksi berat akibat luka bakar, rendahnya kadar protein darah, dan adanya infeksi pada paru.

"Saat ini beliau masih memerlukan bantuan mesin untuk bernapas," kata Niken dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Saat ini petugas medis terus memberikan perawatan intensif. Mulai dari pemberian tambahan protein melalui infus hingga pemberian antibiotik jika terjadi infeksi.

"Kondisi beliau masih memerlukan pemantauan dan perawatan intensif," katanya.

Korban S, satu dari lima orang lainnya yang masih bertahan untuk berjuang hidup akibat insiden saat berupaya padamkan api Gunung Bromo.