Trump: Pembocor Informasi Serangan ke Iran Harus Ditembak

Donald Trump (Instagram @whitehouse)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pembocor informasi seharusnya ditembak, dengan mengeklaim telah membatalkan serangan terhadap Iran setelah waktu pelaksanaannya bocor ke sejumlah media berita.
“Pembocor informasi harus, menurut saya, pembocor informasi harus ditembak. Dahulu, kami biasa menembak para pembocor informasi,” kata Trump dalam sebuah rapat umum di Arizona, dilansir dari Antara, Kamis (15/10).
Trump mengatakan pesawat pengebom siluman B-2 dikerahkan “untuk memastikan mereka tidak memiliki senjata nuklir” dan bahwa “Iran sedang menunggu” kedatangan pesawat-pesawat tersebut.
“Seseorang telah membocorkan informasi, seseorang yang kurang bertanggungjawab. Mereka seharusnya dipenjara dan ditembak. Mereka seharusnya dipenjara seumur hidup,” katanya.
“Mereka membocorkan bahwa kami akan berangkat dari Missouri pada pukul 12.07, dan informasi itu muncul di The New York Times dan CNN. Mereka membocorkan waktu keberangkatan kami dan waktu kedatangan kami,” kata Trump.
Trump mengatakan bahwa setelah dua hari, operasi serangan tersebut akhirnya dilaksanakan pada waktu yang sama.
“Itulah satu-satunya saat mereka tidak memperkirakan kedatangan kami,” katanya.
Trump menyebut para pembocor informasi sebagai “sampah masyarakat” dan menambahkan bahwa mereka “harus ditindak dengan sangat, sangat tegas”.
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