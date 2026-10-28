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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Menlu Yordania-Menlu Iran Bahas Upaya Genjatan Senjata Washington-Teheran

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia) - Image

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia)

JawaPoscom - Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dan Menlu Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan melalui telepon, Selasa (27/10) malam. Adapun keduanya membahas upaya mencapai "kesepakatan gencatan senjata berkelanjutan" antara Washington dan Teheran.

Terkait isi pembicaraan, Kemenlu Yordania mengatakan pembicaraan keduanya berfokus pada upaya menghentikan eskalasi dan mencapai penyelesaian menyeluruh atas krisis antara Iran dan AS.

Untuk diketahui, Safadi menerima panggilan dari Araghchi untuk membahas langkah-langkah menuju kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan. Hal menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Yordania, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).

Safadi menekankan "pentingnya menyatukan upaya untuk memulihkan ketenangan serta mencapai keamanan dan stabilitas jangka panjang berdasarkan prinsip yang menjamin keamanan dan stabilitas seluruh negara di kawasan."

Ia juga menekankan perlunya "menghormati hukum internasional dan prinsip hidup bertetangga yang baik, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz."

Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah upaya meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran serta perselisihan yang masih berlangsung mengenai persyaratan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran. Teheran kemudian merespons dengan serangan terhadap Israel dan fasilitas militer AS di sejumlah negara Arab.

Pada 18 Juni, Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman dan memulai perundingan. Namun, proses tersebut kemudian terhenti akibat sejumlah perselisihan, termasuk mengenai navigasi melalui Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi pengiriman energi dan berbagai barang di tingkat global.

Editor: Kuswandi
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