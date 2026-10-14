Larry Ellison Borong Rumah untuk Staf, Privasi Miliarder Berhadapan dengan Kepentingan Warga

JawaPos.com - Bagi miliarder teknologi, membeli rumah mewah terkadang baru menjadi awal dari ekspansi properti. Rumah-rumah tambahan kemudian dibeli untuk menampung staf keluarga, menjaga mereka tetap dekat tanpa mengorbankan privasi pemilik.

Praktik ini terlihat pada pendiri Oracle, Larry Ellison, dan CEO Meta, Mark Zuckerberg. Namun, ketika satu keluarga menguasai banyak rumah dalam satu lingkungan, kepentingan pemilik mulai bersinggungan dengan kenyamanan warga sekitar.

Dilansir dari Fortune, Rabu (14/10/2026), Ellison, yang kekayaannya diperkirakan mencapai USD 195 miliar, membeli delapan rumah di Palm Meadows Estates, Boynton Beach, Florida, pada 2023 dengan harga hampir USD 10 juta atau sekitar Rp178,9 miliar, berdasarkan kurs Rp17.890 per dolar AS. Rumah-rumah itu diperuntukkan bagi staf keluarga, termasuk tutor bagi lima anaknya bersama istrinya, Jolin Ellison. Kawasan berpagar tersebut berjarak sekitar 30 menit dari kediaman tepi lautnya di Manalapan.

Pada 2022, Ellison membeli properti tepi laut senilai USD 173 juta atau sekitar Rp3,09 triliun. Saat itu, transaksi tersebut menjadi penjualan rumah termahal yang pernah tercatat di Florida. Total investasinya di Manalapan diperkirakan mencapai sedikitnya USD 450 juta atau sekitar Rp8,05 triliun. Menurut The Wall Street Journal, pengaturan tempat tinggal staf memungkinkan mereka berada "cukup dekat untuk membantu", sementara keluarga tetap memiliki privasi.

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Pembelian tersebut juga mencerminkan tren kerahasiaan kepemilikan properti di kalangan superkaya, terutama eksekutif teknologi dan kecerdasan buatan. Sebagian menggunakan perusahaan berbadan hukum (limited liability company atau LLC), perwalian privasi, dan penawaran tertutup yang tidak dipasarkan secara luas.

Ken DeLeon, pendiri DeLeon Realty, mengatakan kepada Fortune bahwa struktur LLC dapat membuat orang yang menelusuri catatan kepemilikan "tetap tidak dapat dengan mudah menghubungkan properti itu dengan pemilik sebenarnya." Agen properti mewah Jessica Julian menambahkan, "Apa yang dahulu dianggap sebagai ketidaknyamanan sementara kini telah menjadi bagian dari infrastruktur untuk menjalankan bisnis di sini."

Sementara itu di California, Zuckerberg membangun kompleks keluarga di Crescent Park, Palo Alto. Sejak membeli rumah seluas sekitar 520 meter persegi di Edgewood Drive pada 2011, dia telah menghabiskan lebih dari USD 110 juta atau sekitar Rp1,97 triliun untuk sedikitnya 11 rumah. Laporan The New York Times menyebut Zuckerberg terkadang menawarkan harga dua hingga tiga kali lipat dari nilai rumah yang hendak dibelinya. Sejumlah rumah dibiarkan kosong, sementara lainnya digunakan untuk menampung tamu atau menggelar acara. Salah satu properti bahkan pernah digunakan sebagai sekolah privat yang melanggar aturan kota.

Strategi keuangannya turut memperlihatkan cara orang superkaya mengelola aset. Pada 2012, Zuckerberg membiayai ulang hipotek rumahnya dengan tenor 30 tahun dan suku bunga variabel awal 1,05 persen.