Rudal Hantam Bandara Riyadh saat Hendak Umrah, Nasser Saksikan Kakaknya Terlempar ke Udara

JawaPos.com - Seorang penyintas serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, menceritakan detik-detik rudal menghantam terminal saat dirinya membantu sang kakak yang difabel bersiap terbang ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Nasser Al-Rwaily mengaku melihat kakaknya terlempar ke udara akibat ledakan tersebut.

Dilansir dari Arab News, Selasa (13/10), Al-Rwaily sedang mendorong kursi roda kakaknya di dekat gerbang empat ketika serangan terjadi. Keduanya tengah bersiap menaiki pesawat menuju Makkah.

"Kami sedang bersiap terbang ke Makkah untuk menunaikan umrah. Saya mendorong kakak saya yang difabel dengan kursi rodanya ketika tiba-tiba sebuah rudal menghantam gerbang empat. Saya melihat kakak saya terlempar ke udara," kata Al-Rwaily.

Meski mengalami kejadian mengerikan tersebut, kakaknya berhasil selamat. Al-Rwaily mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan sang kakak dengan mengucapkan "Alhamdulillah", yang berarti segala puji bagi Allah.

Namun, Al-Rwaily sendiri mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh akibat serangan tersebut. Ia kemudian menjalani perawatan di rumah sakit.

Dari tempat tidurnya di rumah sakit, Al-Rwaily menyampaikan kesetiaannya kepada Arab Saudi. Ia menegaskan kesediaannya berkorban demi tanah airnya.

"Kami rela mengorbankan darah kami demi tanah air," ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, serta Menteri Kesehatan Arab Saudi atas perawatan medis dan dukungan yang diberikan kepada para korban luka.