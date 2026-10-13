Lokomotif Rendah Emisi dan Berbaterai Jadi Target Pengembangan Teknologi Perkeretaapian Tiongkok

Foto udara yang memperlihatkan kereta cepat rute Harbin-Yuchin melewati area perhutanan di tengah musim gugur di Yichun, Heilongjiang, Tiongkok pada Minggu (4/10/2026). (Dok ANTARA/XINHUA)
JawaPos.com – Tiongkok sebagai negara dengan jaringan kereta api cepat terbesar di dunia, meluncurkan rencana inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi perkeretaapian 2026-2030. Pengembangan perkeretaapian ini masuk dalam kerangka periode Rencana Lima Tahun Ke-15 (2026–2030).
Dikutip dari Antara (13/10), rencana inovasi tersebut menguraikan tugas-tugas utama dalam beberapa hal. Mulai penelitian dasar, teknologi mutakhir, konstruksi teknik, peralatan teknis, layanan transportasi, perkeretaapian digital dan pintar, keselamatan, serta pembangunan hijau dan rendah karbon.
Rencana yang baru-baru ini dirilis oleh Administrasi Perkeretaapian Nasional (NRA) Tiongkok, mengusulkan agar pada 2030 sistem inovasi iptek yang memimpin modernisasi perkeretaapian pada dasarnya telah terbentuk.
Pada periode 2026-2030, Tiongkok berencana membangun sekitar 30 basis inovasi iptek industri perkeretaapian baru di bawah naungan NRA. Targetnya yaitu lahirnya terobosan dalam sedikitnya 100 teknologi inti utama, serta menghasilkan setidaknya 500 pencapaian iptek yang signifikan.
Tiongkok juga berencana mengembangkan setidaknya 20 skenario penerapan atau proyek percontohan yang tipikal di berbagai bidang. Seperti sistem pengoperasian kereta cepat berkecepatan 400 kilometer per jam.
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