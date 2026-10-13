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Rian Alfianto
Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.11 WIB

Pesawat Kargo Ethiopian Airlines Ditolak Mendarat di Israel Gegara Pilotnya WNI

Ilustrasi pesawat Ethiopian Airlines. (AP/Ben Curtis). - Image

Ilustrasi pesawat Ethiopian Airlines. (AP/Ben Curtis).

JawaPos.com - Pesawat kargo Ethiopian Airlines dari Addis Ababa, Ethiopia, terpaksa putar balik di tengah penerbangan menuju Israel setelah otoritas negara itu menolak pendaratannya karena pilotnya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Insiden tersebut terjadi pada Minggu malam hingga Senin dini hari dan dilaporkan sejumlah media Israel.

Mengutip laporan media berbahasa Ibrani, pesawat tersebut akhirnya kembali ke Addis Ababa setelah identitas awaknya menjadi persoalan bagi otoritas Israel. Indonesia diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut laporan Channel 13 pada Senin, daftar awak pesawat baru diserahkan kepada otoritas Israel setelah pesawat lepas landas. Sementara itu, situs berita Ynet melaporkan pesawat tersebut kembali ke Addis Ababa dan membuang bahan bakar ke laut selama perjalanan pulang.

Pilot kemudian diganti dengan awak lain yang mendapat izin untuk terbang ke Israel. Pergantian tersebut memungkinkan penerbangan dilanjutkan dengan pilot yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan Israel.

Aturan Penerbangan ke Israel Diperketat

Penolakan terhadap pesawat Ethiopian Airlines itu terjadi kurang dari dua pekan setelah insiden keamanan di dalam pesawat flydubai yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv.

Dalam insiden tersebut, seorang pilot asal Oman dilaporkan menikam kopilotnya dengan tujuan menjatuhkan pesawat ke Bandara Ben Gurion, Israel. Aksi itu berhasil digagalkan setelah sejumlah penumpang turun tangan.

Peristiwa tersebut memicu perhatian terhadap pemeriksaan keamanan awak pesawat asing yang terbang menuju Israel. Media setempat kemudian melaporkan bahwa ratusan awak penerbangan dari negara-negara yang dianggap musuh Israel sebelumnya dapat masuk ke negara itu melalui penerbangan komersial.

Setelah insiden flydubai, Kementerian Transportasi Israel dilaporkan memperketat aturan bagi maskapai asing. Kebijakan tersebut melarang awak pesawat yang memiliki kewarganegaraan dari negara-negara tanpa hubungan diplomatik resmi dengan Israel untuk bertugas maupun bepergian dalam penerbangan menuju negara itu.

Selain Indonesia, awak berkewarganegaraan Iran, Irak, Lebanon, dan Pakistan disebut-sebut sebelumnya dapat terbang ke Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Pemeriksaan Awak Pesawat Jadi Sorotan

Pengetatan aturan itu juga kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemeriksaan keamanan terhadap maskapai asing yang melayani penerbangan ke Israel.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: channel 13, ynet
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