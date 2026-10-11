Pemain Israel, Dituduh Meludahi Staf Irlandia di Tengah Pertandingan UEFA Nations League

JawaPos.com – Seorang pemain Israel yang tidak disebutkan namanya dituduh meludahi pelatih kebugaran Republik Irlandia, Damien Doyle, saat terjadi keributan pada jeda pertandingan UEFA Nations League di Serbia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (8/10), Insiden tersebut terjadi ketika kedua tim menuju ruang ganti setelah babak pertama pertandingan Grup B3 yang berakhir imbang 1-1.

Wasit Juan Martínez Munuera disebut tidak melihat langsung dugaan aksi meludah tersebut, tetapi segera turun tangan untuk mencegah keributan berkembang menjadi bentrokan fisik.

Pelatih kepala Irlandia, Heimir Hallgrimsson, membenarkan tuduhan yang disampaikan Doyle dan menilai situasi tersebut merupakan upaya untuk memancing emosi timnya.

Hallgrimsson memuji para pemain Irlandia karena mampu mengendalikan emosi sehingga ketegangan tidak berkembang menjadi insiden yang lebih serius.

Sementara itu, federasi sepak bola Irlandia dan Israel belum memberikan komentar resmi, sedangkan UEFA menyatakan belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

Dugaan aksi meludah itu menjadi salah satu dari sejumlah kontroversi yang mewarnai pertemuan kedua tim selama Nations League.

Sebelumnya, FAI juga melakukan penyelidikan internal terkait dugaan pelecehan terhadap penyerang Irlandia, Adam Idah, oleh sebagian kecil pendukung Israel pada pertandingan di Debrecen, Hungaria.