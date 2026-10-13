Arab Saudi Perpanjang Penutupan Bandara Riyadh hingga Pemeriksaan Keamanan Tuntas

JawaPos.com - Arab Saudi memperpanjang penghentian operasional Bandara Internasional King Khalid di Riyadh setelah serangkaian serangan Houthi. Otoritas penerbangan masih melakukan pemeriksaan keselamatan untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman sebelum operasional kembali dibuka.
Dilansir dari Saudi Gazette, Selasa (13/10), Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) mengumumkan perpanjangan penghentian operasional tersebut pada Senin (12/10). Langkah itu diambil untuk menuntaskan pemeriksaan keamanan fasilitas dan memastikan kesiapan operasional bandara, dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait.
GACA belum mengumumkan kapan Bandara Internasional King Khalid akan kembali beroperasi.
Perpanjangan penutupan dilakukan setelah serangan pada Minggu (11/10) yang menewaskan seorang warga Pakistan yang tinggal di Arab Saudi dan melukai 11 orang lainnya. Informasi tersebut disampaikan GACA dalam pembaruan keterangan resminya.
Para korban luka segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, otoritas terkait terus menilai kerusakan yang ditimbulkan terhadap fasilitas bandara.
Koalisi Pendukung Pemerintah Yaman menyatakan proyektil yang belum diketahui jenisnya menghantam Terminal 4 Bandara Internasional King Khalid pada Minggu. Koalisi juga mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah rudal jelajah di dekat bandara.
Serangan tersebut terjadi sehari setelah serangan Houthi pada Sabtu (10/10) yang menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya, berdasarkan data GACA.
Koalisi menyebut serangan pada Sabtu sebagai kejahatan perang dan berjanji memberikan respons tegas sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Setelah serangkaian serangan itu, otoritas Arab Saudi terus mengevaluasi kerusakan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas bandara berada dalam kondisi aman sebelum operasional kembali dilanjutkan.
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