Tertimpa Reruntuhan Atap Bandara Riyadh, Warga India Jadi Korban ke-13 Serangan Houthi di Arab Saudi

JawaPos.com - Seorang warga India asal Hyderabad, Mohammad Yousuf Ali, meninggal dunia setelah terluka dalam serangan rudal Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Kematiannya menjadikan India negara ke-10 yang kehilangan warga dalam serangan terhadap bandara tersebut pada akhir pekan lalu. Istri dan kedua anak Ali juga mengalami luka-luka.

Dilansir dari Arab News, Selasa (13/10), Ali sedang bepergian bersama keluarganya untuk menunaikan ibadah umrah ketika rudal Houthi menghantam bandara pada Sabtu (10/10). Serangan itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.

Presiden All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen sekaligus anggota parlemen Hyderabad, Asaduddin Owaisi, mengatakan kepada media lokal bahwa dirinya telah berbicara dengan ipar korban. Dari percakapan itu, dia mendapat konfirmasi bahwa Ali meninggal setelah tertimpa reruntuhan atap bangunan yang ambruk akibat serangan.

"Istri dan dua anaknya mengalami luka-luka," kata Owaisi kepada kantor berita Asian News International (ANI). Dia menambahkan, putri Ali selamat dari insiden tersebut.

Kematian Ali menambah jumlah korban tewas dalam serangan Sabtu menjadi 13 orang. Menurut Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi, para korban berasal dari 10 negara, yakni Arab Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, India, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.

Pada Minggu (11/10), satu orang lainnya tewas dalam serangan lanjutan Houthi terhadap bandara tersebut. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi mengidentifikasi korban itu sebagai warga Pakistan yang menetap di Arab Saudi.

Warga India Masih Dirawat di Rumah Sakit Sedikitnya tujuh warga India masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah serangan tersebut. Kedutaan Besar India di Riyadh menyatakan para pejabatnya telah mengunjungi rumah sakit tempat warga India yang terluka dirawat.

Dalam keterangannya pada Senin (12/10), kedutaan menyebut tiga orang masih berada di unit perawatan intensif (ICU), sementara dua pasien lainnya baru masuk ke unit tersebut. Dua orang masih dirawat di bangsal biasa, sedangkan korban lainnya telah diperbolehkan pulang.

Pemerintah India mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan menyatakan solidaritas kepada Arab Saudi.