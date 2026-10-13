Tertimpa Reruntuhan Atap Bandara Riyadh, Warga India Jadi Korban ke-13 Serangan Houthi di Arab Saudi

Jalan tol menuju Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 12 Oktober 2026. (Reuters)
JawaPos.com - Seorang warga India asal Hyderabad, Mohammad Yousuf Ali, meninggal dunia setelah terluka dalam serangan rudal Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Kematiannya menjadikan India negara ke-10 yang kehilangan warga dalam serangan terhadap bandara tersebut pada akhir pekan lalu. Istri dan kedua anak Ali juga mengalami luka-luka.
Dilansir dari Arab News, Selasa (13/10), Ali sedang bepergian bersama keluarganya untuk menunaikan ibadah umrah ketika rudal Houthi menghantam bandara pada Sabtu (10/10). Serangan itu menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.
Presiden All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen sekaligus anggota parlemen Hyderabad, Asaduddin Owaisi, mengatakan kepada media lokal bahwa dirinya telah berbicara dengan ipar korban. Dari percakapan itu, dia mendapat konfirmasi bahwa Ali meninggal setelah tertimpa reruntuhan atap bangunan yang ambruk akibat serangan.
"Istri dan dua anaknya mengalami luka-luka," kata Owaisi kepada kantor berita Asian News International (ANI). Dia menambahkan, putri Ali selamat dari insiden tersebut.
Kematian Ali menambah jumlah korban tewas dalam serangan Sabtu menjadi 13 orang. Menurut Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi, para korban berasal dari 10 negara, yakni Arab Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, India, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.
Pada Minggu (11/10), satu orang lainnya tewas dalam serangan lanjutan Houthi terhadap bandara tersebut. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi mengidentifikasi korban itu sebagai warga Pakistan yang menetap di Arab Saudi.
Sedikitnya tujuh warga India masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah serangan tersebut. Kedutaan Besar India di Riyadh menyatakan para pejabatnya telah mengunjungi rumah sakit tempat warga India yang terluka dirawat.
Dalam keterangannya pada Senin (12/10), kedutaan menyebut tiga orang masih berada di unit perawatan intensif (ICU), sementara dua pasien lainnya baru masuk ke unit tersebut. Dua orang masih dirawat di bangsal biasa, sedangkan korban lainnya telah diperbolehkan pulang.
Pemerintah India mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan menyatakan solidaritas kepada Arab Saudi.
Kementerian Luar Negeri India menyebut serangan berulang terhadap Bandara Internasional King Khalid, termasuk serangan pada 10 Oktober, telah menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan properti.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022