Arab Saudi Cegat Rudal Balistik Houthi Menuju Riyadh, Bandara Masih Lumpuh

JawaPos.com - Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman menyatakan berhasil mencegat rudal balistik yang diluncurkan kelompok Houthi menuju Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada Senin (12/10). Pencegatan tersebut terjadi di tengah rentetan serangan Houthi terhadap bandara dan fasilitas minyak Arab Saudi sejak pekan lalu.

Dilansir dari Arab News, Selasa (13/10), juru bicara koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki mengumumkan keberhasilan pencegatan tersebut melalui media sosial X. Dia menyebut rudal balistik yang diluncurkan milisi Houthi berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran.

Tak lama setelah tengah malam pada Selasa (13/10), koalisi kembali mengumumkan telah mencegat dan menghancurkan dua rudal balistik yang ditembakkan pemberontak Houthi menuju Khamis Mushayt.

Sebelumnya, pada Senin, koalisi menyatakan sedang merespons serangan yang melibatkan pesawat nirawak dan rudal jelajah.

Houthi telah melancarkan serangan terhadap bandara dan fasilitas minyak Arab Saudi sejak pekan lalu. Serangan pada Sabtu (10/10) menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai ratusan lainnya di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.

Empat orang juga tewas dalam serangan sebelumnya pada Rabu dan Kamis, sementara satu korban lainnya meninggal dunia pada Minggu (11/10).

Operasional Bandara Internasional King Khalid yang berada di pinggiran Riyadh masih dihentikan pada Senin. Rekaman kamera pengawas yang dirilis otoritas Arab Saudi memperlihatkan para jemaah umrah mengenakan pakaian ihram dan menunggu di ruang keberangkatan sebelum kilatan ledakan muncul secara tiba-tiba. Puing-puing yang terbakar kemudian berjatuhan di dalam bangunan.

Serangan beruntun tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil dan jemaah umrah yang menggunakan fasilitas penerbangan di Arab Saudi.

Arab Saudi Minta Warga Tak Sebarkan Video Serangan Houthi Terpisah, pemerintah Arab Saudi meminta masyarakat mengandalkan sumber informasi resmi dan tidak menyebarkan foto, video, maupun informasi mengenai operasi keamanan dan militer dari sumber yang tidak dikenal atau tidak dapat dipercaya. Imbauan itu disampaikan setelah serangan Houthi terhadap Bandara Riyadh menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai ratusan lainnya.