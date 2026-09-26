Dewan Kerja Sama Teluk Kecam Serangan Rudal Balistik dan Drone Houthi ke Arab Saudi

JawaPos.com - Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengecam serangan rudal balistik dan drone yang diluncurkan kelompok Houthi ke kota Riyadh dan Khamis Mushait di Arab Saudi.

"Eskalasi berbahaya ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan kerajaan dan ancaman langsung terhadap keselamatan warga sipil serta stabilitas kawasan," kata Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara, pada Sabtu (26/9).

Albudaiwi menegaskan kembali dukungan GCC terhadap Arab Saudi dan hak negara tersebut untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya.

Dia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas dan meminta pertanggungjawaban Houthi atas tindakan mereka.

Sebelumnya, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegat dua rudal balistik dan dua drone yang diluncurkan kelompok Houthi menuju Arab Saudi.

Arab Saudi telah menghadapi serangkaian serangan rudal dan drone yang dikaitkan dengan kelompok Houthi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan Houthi juga meningkat sejak awal Juli.