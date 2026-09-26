Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 27 September 2026 | 00.37 WIB

Dewan Kerja Sama Teluk Kecam Serangan Rudal Balistik dan Drone Houthi ke Arab Saudi

Gambar anggota Houthi yang berkumpul pada hari Minggu (4/1), menunjukkan perlawanan setelah serangan udara yang dipimpin Amerika Serikat (nytimes.com) - Image

Gambar anggota Houthi yang berkumpul pada hari Minggu (4/1), menunjukkan perlawanan setelah serangan udara yang dipimpin Amerika Serikat (nytimes.com)

JawaPos.com - Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengecam serangan rudal balistik dan drone yang diluncurkan kelompok Houthi ke kota Riyadh dan Khamis Mushait di Arab Saudi.

"Eskalasi berbahaya ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan kerajaan dan ancaman langsung terhadap keselamatan warga sipil serta stabilitas kawasan," kata Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara, pada Sabtu (26/9).

Albudaiwi menegaskan kembali dukungan GCC terhadap Arab Saudi dan hak negara tersebut untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna melindungi keamanan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya.

Dia juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas dan meminta pertanggungjawaban Houthi atas tindakan mereka.

Sebelumnya, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah mencegat dua rudal balistik dan dua drone yang diluncurkan kelompok Houthi menuju Arab Saudi.

Arab Saudi telah menghadapi serangkaian serangan rudal dan drone yang dikaitkan dengan kelompok Houthi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

Pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman dan Houthi juga meningkat sejak awal Juli.

Bentrok yang kembali terjadi tersebut mengakhiri periode relatif tenang yang sebagian besar berlangsung sejak gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai berlaku pada April 2022.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Selat Homuz Ditutup, DK PBB Didesak Lindungi Jalur Marirtim dan Pastikan Keamanan Navigasi Internasional - Image
Internasional

Selat Homuz Ditutup, DK PBB Didesak Lindungi Jalur Marirtim dan Pastikan Keamanan Navigasi Internasional

Jumat, 3 April 2026 | 12.53 WIB

Serang Balik Arab Saudi, Houthi Targetkan Fasilitas Penting di Riyadh dan Aramco - Image
Internasional

Serang Balik Arab Saudi, Houthi Targetkan Fasilitas Penting di Riyadh dan Aramco

Jumat, 25 September 2026 | 17.27 WIB

Paca Serangan Houthi, WNI di Arab Saudi Diminta Waspadai Kondisi Keamanan - Image
Internasional

Paca Serangan Houthi, WNI di Arab Saudi Diminta Waspadai Kondisi Keamanan

Rabu, 16 September 2026 | 22.48 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore