Merantau Cari Nafkah ke Arab Saudi, Ayah Dua Anak asal Yordania Tewas Diserang Houthi

JawaPos.com - Mohammad Hussein Al-Barqawi, pria asal Yordania berusia 33 tahun yang merantau ke Arab Saudi untuk mencari nafkah, tewas dalam serangan rudal Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, pada Sabtu (10/10). Kepergiannya meninggalkan seorang istri dan dua anak yang kini harus menghadapi kehilangan besar.
Dilansir dari Arab News, Senin (12/10), Al-Barqawi telah tinggal di Arab Saudi selama sekitar dua tahun dan bekerja di sebuah kafe. Menurut keterangan sumber keluarga yang dikutip media Yordania, kerabatnya pertama kali mengetahui kabar kematiannya pada malam hari melalui teman-temannya di Arab Saudi.
Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania pada Minggu (11/10) pagi.
Keluarga kini menanti pemulangan jenazah Al-Barqawi ke Yordania untuk dimakamkan. Kepergian pria yang menjadi tulang punggung keluarga itu meninggalkan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya.
Media lokal menyebut teman-teman dan kenalannya mengenang Al-Barqawi sebagai sosok yang memiliki perilaku baik serta dikenal memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian.
Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Al-Barqawi termasuk di antara korban yang berasal dari sejumlah negara berbeda.
Selain korban tewas, empat warga Yordania lainnya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Duta Besar Fuad Al-Majali, mengatakan dua pria telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara itu, dua perempuan lainnya masih menjalani perawatan.
Duta Besar Yordania untuk Arab Saudi juga telah mengunjungi para korban luka. Kementerian Luar Negeri Yordania dan Kedutaan Besar Yordania di Riyadh berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan para korban memperoleh perawatan serta mengatur pemulangan jenazah Al-Barqawi.
Al-Majali mengecam keras serangan Houthi terhadap Arab Saudi, terutama serangan yang menyasar warga sipil serta fasilitas sipil dan ekonomi.
Dia menegaskan kembali solidaritas penuh Yordania terhadap Arab Saudi dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta keselamatan warga negara dan penduduk yang tinggal di kerajaan tersebut.
Serangan terhadap Bandara Riyadh kembali menyoroti risiko yang dihadapi warga sipil akibat serangan terhadap infrastruktur penerbangan. Bandara merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat dari berbagai negara, termasuk pekerja migran dan keluarga yang melakukan perjalanan.
Bagi keluarga Al-Barqawi, dampak serangan itu terasa sangat personal. Pria yang meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja dan menghidupi keluarga kini tidak akan pernah kembali seperti yang mereka harapkan.
Istri dan kedua anaknya harus menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini mencari nafkah bagi mereka telah meninggal dunia. Sementara keluarga menunggu kepulangan jenazah, kehilangan tersebut menjadi pengingat akan dampak kemanusiaan dari serangan terhadap fasilitas sipil.
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