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Rian Alfianto
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Polisi Brasil Selamatkan 13 Anak yang Disandera di Sebuah TK di Curitiba, Pelaku Tewas

Polisi Brasil menyelamatkan 13 anak yang disandera di taman kanak-kanak Curitiba. Pelaku tewas setelah negosiasi hingga tiga jam berakhir dengan intervensi taktis. (Istimewa) - Image

Polisi Brasil menyelamatkan 13 anak yang disandera di taman kanak-kanak Curitiba. Pelaku tewas setelah negosiasi hingga tiga jam berakhir dengan intervensi taktis. (Istimewa)

JawaPos.com - Polisi Brasil menyelamatkan 13 anak yang disandera di sebuah taman kanak-kanak di Kota Curitiba, Brasil selatan, Jumat (9/10) waktu setempat. Pelaku penyanderaan tewas setelah polisi melakukan intervensi taktis untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap anak-anak dan mencegah kebakaran di dalam gedung.

Mengutip RNZ, komandan unit pasukan khusus polisi militer Negara Bagian Parana, Alexandre Lopes Dias, mengatakan seluruh anak berhasil dievakuasi. Mereka kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan dari petugas pertolongan pertama. Sedikitnya satu anak dilaporkan mengalami luka.

"Kami berhasil melumpuhkan orang ini dan menyelamatkan 13 anak, yang dibawa untuk diperiksa dan mendapatkan perawatan dari petugas pertolongan pertama," kata Lopes Dias kepada wartawan.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah pusat pendidikan anak usia dini milik pemerintah kota Curitiba. Pelaku datang menggunakan sepeda, melompati pagar fasilitas pendidikan, lalu mengurung diri di sebuah ruangan bersama 13 anak yang berada di taman kanak-kanak tersebut.

Situasi semakin berbahaya ketika pelaku menyebarkan cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan sambil memegang korek api. Ia juga membawa pisau dan benda yang semula diduga senjata api, tetapi kemudian diketahui merupakan senjata palsu.

Negosiasi Berlangsung hingga Tiga Jam

Polisi sempat melakukan negosiasi selama sekitar 2,5 hingga tiga jam untuk menyelesaikan penyanderaan tanpa menimbulkan korban lebih banyak.

Namun, upaya tersebut menghadapi kendala ketika anak-anak mulai gelisah dan pelaku diduga melakukan kekerasan fisik terhadap mereka. Menurut Lopes Dias, pelaku tetap berada di tengah anak-anak selama proses negosiasi, bahkan memangku salah satu dari mereka.

"Selama seluruh proses negosiasi, dia tetap bersama semua anak di sekelilingnya dan satu anak berada di pangkuannya," ujar Lopes Dias.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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