Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.31 WIB

AS Siapkan Opsi Baru Untuk Operasi Militer Besar Lawan Iran pada 3 November

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump) - Image

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tim keamanan nasional membahas sejumlah opsi untuk melanjutkan operasi militer berskala besar terhadap Iran dalam beberapa pekan mendatang. Termasuk sebelum pemilu sela AS pada pada 3 November.

Dalam laporan NBC News yang mengutip sumber dijelaskan bahwa beberapa pejabat pemerintahan Trump membahas strategi AS terkait Iran dan Yaman di pertemuan di Camp David pekan lalu.

Dikutip dari Antara, setelah pertemuan tersebut militer AS menyiapkan sejumlah opsi operasional baru untuk Trump. Meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil.

"Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, cara mudah atau cara yang sulit. Presiden Trump memegang kendali penuh dan akan melakukan apa pun yang terbaik bagi AS," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada saluran berita tersebut. Jadwal terkait dimulainya kembali operasi militer berskala besar itu masih belum jelas.

Trump perlu mempertimbangkan menipisnya persediaan senjata utama tertentu AS. Dan jelas sebuah situasi yang membuat Trump frustrasi, tulis NBC.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Trump Klaim Suplai Minyak Via Selat Hormuz Pulih dan Lampaui Angka Sebelum Perang - Image
Internasional

Trump Klaim Suplai Minyak Via Selat Hormuz Pulih dan Lampaui Angka Sebelum Perang

Rabu, 7 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Trump Ancam Kenakan Tarif Tambahan ke Korsel Jika Tak Dukung Proyek LNG Alaska - Image
Internasional

Trump Ancam Kenakan Tarif Tambahan ke Korsel Jika Tak Dukung Proyek LNG Alaska

Minggu, 4 Oktober 2026 | 02.26 WIB

Berbincang dengan Trump, Zelenskyy Siap Kurangi Serangan ke Kilang Minyak Rusia - Image
Internasional

Berbincang dengan Trump, Zelenskyy Siap Kurangi Serangan ke Kilang Minyak Rusia

Senin, 28 September 2026 | 21.18 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore