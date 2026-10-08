AS Siapkan Opsi Baru Untuk Operasi Militer Besar Lawan Iran pada 3 November

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tim keamanan nasional membahas sejumlah opsi untuk melanjutkan operasi militer berskala besar terhadap Iran dalam beberapa pekan mendatang. Termasuk sebelum pemilu sela AS pada pada 3 November.
Dalam laporan NBC News yang mengutip sumber dijelaskan bahwa beberapa pejabat pemerintahan Trump membahas strategi AS terkait Iran dan Yaman di pertemuan di Camp David pekan lalu.
Dikutip dari Antara, setelah pertemuan tersebut militer AS menyiapkan sejumlah opsi operasional baru untuk Trump. Meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil.
"Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, cara mudah atau cara yang sulit. Presiden Trump memegang kendali penuh dan akan melakukan apa pun yang terbaik bagi AS," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada saluran berita tersebut. Jadwal terkait dimulainya kembali operasi militer berskala besar itu masih belum jelas.
Trump perlu mempertimbangkan menipisnya persediaan senjata utama tertentu AS. Dan jelas sebuah situasi yang membuat Trump frustrasi, tulis NBC.
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