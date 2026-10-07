Trump Klaim Suplai Minyak Via Selat Hormuz Pulih dan Lampaui Angka Sebelum Perang

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim jumlah minyak yang dikapalkan melalui Selat Hormuz kini telah pulih sepenuhnya dan bahkan melampaui tingkat sebelum perang pecah dengan Iran.

"Jutaan barel minyak telah dialirkan hanya dalam beberapa hari terakhir," kata Trump kepada wartawan, dilansir dari Antara, Rabu (7/10).

"Kita dapat melihatnya mengalir pada taraf yang setara atau bahkan melampaui jumlah sebelum perang," tambahnya.

Perang di Iran pecah melalui serangan gabungan AS dan Israel terhadap negara tersebut pada 28 Februari. Teheran membalas dengan langsung melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah titik di Timur Tengah.

Pada pertengahan Juni 2026, Teheran dan Washington berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan, tetapi pertempuran kembali pecah tak lama kemudian.

Pada saat ini, konflik antara keduanya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

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Eskalasi konflik yang terjadi itu secara efektif menghentikan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, sebuah jalur suplai utama untuk komoditas minyak, produk petroleum, dan LNG bagi dunia.