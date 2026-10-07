Cegah Kekosongan Keamanan, Anggota Parlemen Lebanon Desak PBB Perpanjang Mandat UNIFIL

JawaPos.com - Lebih dari 80 anggota parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). Hal inin guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel.
Anggota parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan.
“Lebih dari 80 anggota parlemen telah menandatangani deklarasi yang meminta perpanjangan misi UNIFIL karena kami tidak dapat membiarkan Lebanon berada dalam kekosongan di perbatasan dengan Israel,” kata Abdallah kepada RIA Novosti, dilansir dari Antara, Rabu (7/10).
Menurut dia, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan.
Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun, gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret.
“Parlemen berupaya mendukung dengan tegas posisi negara Lebanon yang meminta perpanjangan mandat UNIFIL atau pembentukan pasukan internasional yang dapat ditempatkan di perbatasan Lebanon dan Israel,” ujarnya.
Mandat UNIFIL dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada 1978 setelah invasi Israel ke Lebanon. Mandat tersebut terakhir diperpanjang pada Agustus 2025 hingga 31 Desember 2026.
Setelah masa mandat berakhir, UNIFIL dijadwalkan mulai menarik pasukannya secara bertahap selama satu tahun. Saat ini, pasukan penjaga perdamaian tersebut berjumlah lebih dari 10.000 personel dari sekitar 50 negara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022