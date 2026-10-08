Markas UNIFIL di Lebanon Selatan Ditembaki, Tak Ada Korban Jiwa

JawaPos.com - Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mengatakan bahwa markas mereka di dekat Kfarchouba, Lebanon selatan, menjadi sasaran tembakan senjata ringan.
"Pagi ini sejumlah tembakan senjata ringan mengenai posisi UNIFIL di dekat Kfar Shouba di sepanjang Garis Biru di Sektor Timur. Seluruh pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di posisi tersebut segera berlindung setelah tembakan pertama dan tidak ada yang terluka,” menurut pernyataan UNIFIL dilansir dari Antara, Kamis, (8/10).
Menurut UNIFIL, sebagian besar peluru menghantam dinding perimeter, namun beberapa di antaranya juga merusak modul akomodasi dan kendaraan PBB di dalam markas.
Misi tersebut menyebutkan penembakan berkelanjutan terhadap posisi UNIFIL yang ditandai dengan jelas sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa serangan yang disengaja semacam itu menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Penyelidikan telah diluncurkan untuk mengusut insiden tersebut, kata pernyataan itu.
Selama eskalasi permusuhan antara Israel dan Hizbullah pada musim gugur 2024, posisi dan patroli UNIFIL berulang kali menjadi sasaran serangan yang mengakibatkan sejumlah pasukan penjaga perdamaian terluka.
Insiden meningkat pada musim semi 2026. Pada akhir Maret, seorang pasukan penjaga perdamaian tewas setelah sebuah peluru meledak di posisi misi, dan pada 18 April, seorang anggota layanan PBB lainnya tewas dan tiga lainnya terluka ketika sebuah patroli menjadi sasaran tembakan senjata ringan.
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