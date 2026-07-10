IEA Sebut Pemulihan Pasokan Minyak Dunia Dibayangi Risiko Geopolitik

JawaPos.com - Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni, didorong oleh pulihnya pengiriman melalui Selat Hormuz yang meningkatkan produksi negara-negara Teluk.
Namun, produksi minyak masih jauh di bawah tingkat sebelum pecahnya konflik akibat gangguan keamanan yang masih berlangsung, demikian tulis IEA.
Dilansir dari Antara,Jumat (10/7), dalam laporan bulanan Oil Market Report yang dirilis Jumat, IEA juga merevisi naik proyeksi pasokan dan permintaan minyak dunia seiring membaiknya kondisi pasar setelah tercapainya kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.
Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan bahwa risiko geopolitik di kawasan Teluk masih membayangi prospek pasar energi global.
IEA mencatat produksi minyak global masih sekitar 9,4 juta barel per hari (bph) lebih rendah dibandingkan tingkat sebelum perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, meskipun terjadi pemulihan yang signifikan sepanjang Juni.
Pasokan minyak dari negara-negara Teluk meningkat sekitar 3,5 juta barel per hari pada Juni setelah produksi mulai pulih menyusul kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.
Namun, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz masih terjadi secara berkala akibat kekhawatiran keamanan serta masih bergantungnya pelayaran pada pengawalan Angkatan Laut Amerika Serikat.
Kondisi tersebut membuat produksi minyak kawasan Teluk masih sekitar 11,4 juta barel per hari di bawah tingkat sebelum konflik.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina