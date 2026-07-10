IEA Sebut Pemulihan Pasokan Minyak Dunia Dibayangi Risiko Geopolitik

Ilustrasi: Harga minyak dunia.(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni, didorong oleh pulihnya pengiriman melalui Selat Hormuz yang meningkatkan produksi negara-negara Teluk.

Namun, produksi minyak masih jauh di bawah tingkat sebelum pecahnya konflik akibat gangguan keamanan yang masih berlangsung, demikian tulis IEA.

Dilansir dari Antara,Jumat (10/7), dalam laporan bulanan Oil Market Report yang dirilis Jumat, IEA juga merevisi naik proyeksi pasokan dan permintaan minyak dunia seiring membaiknya kondisi pasar setelah tercapainya kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan bahwa risiko geopolitik di kawasan Teluk masih membayangi prospek pasar energi global.

IEA mencatat produksi minyak global masih sekitar 9,4 juta barel per hari (bph) lebih rendah dibandingkan tingkat sebelum perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, meskipun terjadi pemulihan yang signifikan sepanjang Juni.

Pasokan minyak dari negara-negara Teluk meningkat sekitar 3,5 juta barel per hari pada Juni setelah produksi mulai pulih menyusul kerangka kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Namun, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz masih terjadi secara berkala akibat kekhawatiran keamanan serta masih bergantungnya pelayaran pada pengawalan Angkatan Laut Amerika Serikat.