G7 Mau Lepas 100 Juta Barel Cadangan Minyak Darurat, Harga Minyak Dunia Turun

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Selasa (6/10), akibat meningkatnya ekspor minyak mentah dari Timur Tengah serta rencana negara-negara G7 melepas stok darurat ke pasar.

Melansir Investing pada pukul 07:20 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,07 poin atau 0,07 persen ke level USD 100,25 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,20 poin atau 0,22 persen ke level USD 89,25 per barel.

Melansir Reuters, pelemahan harga minyak masih terbatas karena kekhawatiran gangguan pasokan akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran serta meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Data pengiriman yang dirilis pada Senin (6/10) menunjukkan ekspor minyak mentah dari Timur Tengah berada di atas level sebelum perang dalam empat dari tujuh hari pada pekan terakhir September.

Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow mengatakan, kondisi tersebut terjadi meski kapal tanker masih menghadapi risiko serangan ketika melintasi Selat Hormuz.

"Meski kapal tanker masih menghadapi risiko, harapannya pada akhirnya lebih banyak minyak dapat mencapai pasar," ujar Andrew.

Di sisi lain, negara-negara G7 pada Jumat sepakat melepas 100 juta barel diesel dan minyak mentah dari cadangan darurat.

Negara-negara tersebut juga berjanji tidak menerapkan pembatasan ekspor energi setelah mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump.