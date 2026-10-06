Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.35 WIB

G7 Mau Lepas 100 Juta Barel Cadangan Minyak Darurat, Harga Minyak Dunia Turun

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair) - Image

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Selasa (6/10), akibat meningkatnya ekspor minyak mentah dari Timur Tengah serta rencana negara-negara G7 melepas stok darurat ke pasar.

Melansir Investing pada pukul 07:20 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,07 poin atau 0,07 persen ke level USD 100,25 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,20 poin atau 0,22 persen ke level USD 89,25 per barel.

Melansir Reuters, pelemahan harga minyak masih terbatas karena kekhawatiran gangguan pasokan akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran serta meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Data pengiriman yang dirilis pada Senin (6/10) menunjukkan ekspor minyak mentah dari Timur Tengah berada di atas level sebelum perang dalam empat dari tujuh hari pada pekan terakhir September. 

Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow mengatakan, kondisi tersebut terjadi meski kapal tanker masih menghadapi risiko serangan ketika melintasi Selat Hormuz

"Meski kapal tanker masih menghadapi risiko, harapannya pada akhirnya lebih banyak minyak dapat mencapai pasar," ujar Andrew.

Di sisi lain, negara-negara G7 pada Jumat sepakat melepas 100 juta barel diesel dan minyak mentah dari cadangan darurat.

Negara-negara tersebut juga berjanji tidak menerapkan pembatasan ekspor energi setelah mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump.

Meski demikian, Analis Raymond James Pavel Molchanov menilai pasar masih skeptis terhadap rencana tersebut. 

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Investing.com, Reuters
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rupiah Diproyeksi Melemah ke Rp 17.960 per USD, Imbas Fluktuasi Stok BBM - Image
Ekonomi

Rupiah Diproyeksi Melemah ke Rp 17.960 per USD, Imbas Fluktuasi Stok BBM

Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Mobil Hybrid yang Konsumsi BBM Tak Sesuai Picu Terjadinya Knocking - Image
Otomotif

Mobil Hybrid yang Konsumsi BBM Tak Sesuai Picu Terjadinya Knocking

Minggu, 4 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Harga Minyak Mentah Dunia Bergerak Fluktuatif di Tengah Kebuntuan Diplomatik AS-Iran - Image
Energi

Harga Minyak Mentah Dunia Bergerak Fluktuatif di Tengah Kebuntuan Diplomatik AS-Iran

Kamis, 1 Oktober 2026 | 14.02 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore