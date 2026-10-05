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Antara
Selasa, 6 Oktober 2026 | 02.25 WIB

Eskalasi Memanas, Yaman Lakukan Operasi Militer Untuk Rebut Kembali Wilayah Dari Houthi

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Dok Al-Jazeera). - Image

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Dok Al-Jazeera).

JawaPos.com - Kepala Dewan Kepemimpinan Kepresidenan (PLC) Yaman Rashad al-Alimi menyatakan militer Yaman mulai melancarkan operasi untuk merebut kembali sejumlah wilayah yang masih berada di bawah kendali kelompok Houthi. Hal itu diungkapkan al-Alimi pada Minggu (4/10) lalu.

"Berdasarkan tanggung jawab konstitusional kami untuk melindungi kedaulatan republik dan warganya, serta merujuk pada keputusan Dewan Pertahanan Nasional setelah merampungkan segala prosedur yang diperlukan, saya hari ini mengumumkan dimulainya operasi militer untuk merebut kembali sisa wilayah republik ini," ujar al-Alimi dalam pidatonya kepada rakyat Yaman dikutip dari Antara Senin (5/10).

Ia menambahkan bahwa seluruh sistem pengamanan kini telah beralih dari tahap persiapan menuju "tahap pembebasan", seusai tidak ada lagi peluang untuk meredakan ketegangan.

Sementara itu, Juru Bicara Houthi Yahya Saree mengklaim bahwa pasukannya telah menggagalkan upaya militer Yaman di wilayah timur Provinsi Al-Jawf. Ia menuturkan, banyak persenjataan yang dihancurkan atau dilumpuhkan dalam pertempuran itu, puluhan tentara pemerintah tewas maupun luka-luka, serta titik-titik konsentrasi pasukan lawan telah diserang menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone).

Sebelumnya, seorang narasumber militer Yaman mengungkapkan kepada kantor berita Rusia RIA Novosti bahwa kelompok Houthi membuat pergerakan yang signifikan di Provinsi Taiz serta berhasil mengambil alih kendali atas sejumlah area di Distrik Ash-Shammayatein, Jabal Habashi, Al-Mawasit, dan Al-Maafir.

Editor: Diar Candra
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