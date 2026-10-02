Arab Saudi Didesak Berdamai dengan Uni Emirat Arab untuk Memperkuat Perlawanan Terhadap Houthi

Arab Saudi didesak berdamai dengan Uni Emirat Arab untuk perkuat perlawanan terhadap Houthi (The Guardian)
JawaPos.com – Arab Saudi didesak memperbaiki hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA) guna memperkuat aliansi militer dalam menghadapi kelompok Houthi di Yaman.
Dilansir dari laman The Guardian pada Kamis (1/10), Hubungan kedua negara memburuk setelah pasukan Arab Saudi mengalahkan Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA pada Januari 2026, sehingga UEA kemudian mengurangi keterlibatannya di Yaman.
Dorongan rekonsiliasi kembali menguat setelah serangan Houthi di sekitar Selat Bab al-Mandab mengubah dinamika konflik dan meningkatkan kebutuhan koordinasi pasukan antikelompok yang menentang Houthi.
Pasukan Brigade Raksasa yang pernah dilatih dan didukung UEA dinilai masih memiliki kemampuan penting untuk membantu menghadang kemajuan Houthi di Yaman.
Sejumlah pertemuan antara pejabat Saudi dan UEA digelar untuk membahas perkembangan Yaman, sementara Amerika Serikat juga dilaporkan mendorong kedua negara mengesampingkan perbedaan dan membentuk komando militer terpadu.
Namun, Arab Saudi masih menghadapi persoalan politik karena keterlibatan UEA sebelumnya dengan STC yang memperjuangkan pemisahan wilayah selatan Yaman.
Kemajuan Houthi di wilayah pesisir Laut Merah dan sekitar Selat Bab al-Mandab telah meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh.
Arab Saudi disebut perlu mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap kelompok-kelompok selatan jika ingin membangun kekuatan yang lebih terkoordinasi untuk menghadapi Houthi.
Upaya memperbaiki hubungan dengan UEA pun menjadi salah satu opsi yang dibahas untuk memperkuat kerja sama militer antarpihak yang berseberangan dengan Houthi.
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