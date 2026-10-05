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Dhimas Ginanjar
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.06 WIB

360 Orang Tarik Pesawat Pokémon Seberat 133 Ton Sejauh 80 Meter di Bandara Narita

Sejumlah orang menarik sebuah pesawat di Bandara Narita, Prefektur Chiba, pada 4 Oktober 2026. (Kyodo) - Image

Sejumlah orang menarik sebuah pesawat di Bandara Narita, Prefektur Chiba, pada 4 Oktober 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Sekitar 360 anak-anak dan orang dewasa bekerja sama menarik pesawat Boeing 787 seberat sekitar 133 ton yang dihiasi karakter Pokémon di Bandara Narita, dekat Tokyo. Pesawat tersebut berhasil dipindahkan sejauh sekitar 80 meter dalam sebuah acara untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap dunia penerbangan.

Dilansir dari Kyodo, Senin (5/10), tali sepanjang 100 meter dipasang pada pesawat dengan panjang 62,8 meter tersebut. Para peserta kemudian menarik pesawat secara bersama-sama di area salah satu bandara internasional tersibuk di Jepang.

Pesawat milik All Nippon Airways (ANA) itu bergerak perlahan ketika para peserta meneriakkan yel-yel sambil menarik tali secara serentak.

Boeing 787 tersebut terutama digunakan untuk penerbangan menuju dan dari berbagai wilayah di Asia.

Ryosuke Yokokura, seorang anak berusia 7 tahun yang ikut dalam kegiatan tersebut, mengaku menikmati pengalaman menarik pesawat.

"Rasanya menyenangkan bisa memindahkannya. Pesawatnya tidak berat," katanya.

Acara tersebut digelar oleh operator Bandara Narita. Selain memberikan kesempatan langka kepada masyarakat untuk menarik pesawat, kegiatan itu juga memungkinkan peserta mengunjungi hanggar bandara.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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