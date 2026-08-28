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Dhimas Ginanjar
Jumat, 28 Agustus 2026 | 20.07 WIB

JAL Pakai Robot untuk Cuci Pesawat di Narita, Hemat Waktu Kerja 40 Persen

Robot AW3 mencuci pesawat Japan Airlines Co. di Bandara Narita, Kota Narita, Prefektur Chiba, pada Jumat, 28 Agustus 2026. (Kyodo) - Image

Robot AW3 mencuci pesawat Japan Airlines Co. di Bandara Narita, Kota Narita, Prefektur Chiba, pada Jumat, 28 Agustus 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Japan Airlines (JAL) akan menggunakan robot untuk mencuci bagian luar pesawat di Bandara Narita, dekat Tokyo. Teknologi ini menjadi yang pertama diterapkan oleh maskapai domestik Jepang.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (28/8), robot bernama AW3 tersebut dikembangkan perusahaan asal Swedia, Aerowash AB. Robot menggunakan lengan teleskopik yang dioperasikan dari jarak jauh untuk membersihkan bagian luar pesawat dan akan mulai beroperasi penuh akhir tahun ini setelah staf menyelesaikan pelatihan yang diperlukan.

JAL mengatakan sebagian proses pembersihan secara manual tetap dilakukan menggunakan alat pel dengan gagang panjang. Namun, penggunaan robot diperkirakan dapat mengurangi waktu kerja hingga 40 persen untuk setiap pesawat.

Selain mengurangi beban kerja, otomatisasi juga dinilai dapat menekan risiko yang dihadapi pekerja ketika harus bekerja di ketinggian serta terpapar bahan kimia.

JAL menggelar demonstrasi untuk awak media di fasilitas pencucian pesawat di Bandara Narita, Prefektur Chiba, Jumat. Dalam demonstrasi tersebut, maskapai memperlihatkan metode pencucian manual yang selama ini digunakan sekaligus metode otomatis menggunakan AW3.

Atsuki Kino dari Departemen Perencanaan Penanganan Darat Bandara JAL mengatakan tujuan penggunaan robot bukan untuk mengurangi jumlah pekerja.

"Tujuannya bukan mengurangi staf, tetapi mengurangi beban kerja mereka sehingga waktu yang dihemat dapat digunakan untuk melakukan tugas lain yang memiliki nilai lebih tinggi," ujar Kino.

JAL awalnya akan menempatkan satu unit AW3 di Bandara Narita. Maskapai kemudian akan mempertimbangkan penggunaan robot serupa di bandara-bandara lainnya.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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