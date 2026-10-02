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Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 19.41 WIB

Ada Isu Bom Bunuh Diri di Masjidil Haram, Begini Pernyataan Pemerintah Arab Saudi

Jamaah di Masjidil Haram mengabadikan momen pergantian kiswah Ka'bah menggunakan ponsel masing-masing di malam tahun baru hijriah, Senin (15/6) jelang tengah malam waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026) - Image

Jamaah di Masjidil Haram mengabadikan momen pergantian kiswah Ka'bah menggunakan ponsel masing-masing di malam tahun baru hijriah, Senin (15/6) jelang tengah malam waktu Arab Saudi. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membantah laporan mengenai adanya pelaku bom bunuh diri di Masjidil Haram, Makkah, dengan menyatakan seorang pria telah ditangkap karena mengganggu orang yang melintas dan menimbulkan kepanikan.

"Pihak keamanan di ibu kota suci telah menangkap seseorang karena mengganggu orang yang melintas serta menebarkan ketakutan dan kepanikan di antara mereka, dan orang tersebut segera ditangani. Otoritas keamanan menegaskan bahwa tidak ada kebenaran dalam klaim yang beredar terkait insiden tersebut," kata otoritas Arab Saudi dalam pernyataan di platform X.

Pernyataan tersebut tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas atau kondisi pria yang ditangkap.

Sebelumnya, klaim yang beredar di media sosial menyebutkan seorang terduga pelaku bom bunuh diri mengenakan rompi berisi bahan peledak dan mendekati Ka'bah sebelum diamankan oleh petugas keamanan.

Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram dan menjadi tempat suci paling utama di agama Islam. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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