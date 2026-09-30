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Rian Alfianto
Rabu, 30 September 2026 | 20.16 WIB

Catat Sejarah, Fatima Zahra Mansouri jadi PM Perempuan Pertama di Maroko

Fatima Ezzahra El Mansouri, Moroccan minister, politician and mayor of Marrakech, takes part in an electoral rally for Authenticity and Modernity Party (PAM) ahead of the upcoming legislative elections, in Tangier, Morocco, Wednesday, Sept. 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Image

Fatima Ezzahra El Mansouri, Moroccan minister, politician and mayor of Marrakech, takes part in an electoral rally for Authenticity and Modernity Party (PAM) ahead of the upcoming legislative elections, in Tangier, Morocco, Wednesday, Sept. 16, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

JawaPos.com - Fatima Zahra Mansouri resmi menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Maroko setelah Raja Mohammed VI menunjuknya untuk membentuk pemerintahan baru.

Politikus berusia 50 tahun itu kini menghadapi tantangan membangun koalisi sekaligus menangani inflasi, kenaikan upah, penciptaan lapangan kerja, dan kebutuhan investasi besar menjelang Piala Dunia 2030.

Penunjukan Mansouri diumumkan Istana Kerajaan Maroko pada Selasa, empat hari setelah hasil pemilihan parlemen diumumkan. Partai yang dipimpinnya, Authenticity and Modernity Party (PAM), menjadi peraih suara terbanyak dalam pemilu tersebut.

Dengan hasil itu, Mansouri mendapat mandat untuk merancang pemerintahan berikutnya. Namun, PAM tidak memiliki mayoritas mutlak sehingga pembentukan koalisi dengan partai lain menjadi langkah penting dalam beberapa hari mendatang.

Perempuan Pertama yang Memimpin Pemerintahan Maroko

Mansouri mencatat sejarah baru karena menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi perdana menteri di Maroko.

Ia juga menjadi perempuan kedua yang menjabat sebagai perdana menteri di dunia Arab setelah Najla Bouden ditunjuk sebagai perdana menteri Tunisia pada 2021.

Sebelum ditunjuk sebagai perdana menteri, Mansouri menjabat sebagai Menteri Perencanaan Kota sekaligus pernah dua kali menjadi wali kota Marrakech. Ia juga merupakan anggota parlemen dan salah satu pemimpin utama PAM sejak 2024.

Mansouri bergabung dengan PAM sejak partai tersebut didirikan pada 2008 oleh Fouad Ali El Himma, teman masa kecil sekaligus penasihat dekat Raja Mohammed VI.

Latar belakang pendidikannya adalah hukum. Ia merupakan lulusan Universitas Montpellier di Prancis.

Editor: Estu Suryowati
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