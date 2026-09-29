Ingin Tarik Pasukan Israel dari Negaranya, PM Lebanon Serukan Kerangka Tripartit AS-Israel-Lebanon

JawaPos.com - Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, Senin (28/9) menyerukan langkah untuk mengaktifkan kerangka tripartit Lebanon-Amerika Serikat-Israel. Hal ini guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.
Seruan tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington.
Salam mengatakan pembicaraan tersebut membahas perkembangan di Lebanon dan kawasan sekitarnya, menurut pernyataannya di platform media sosial X.
“Saya menekankan perlunya bergerak menuju pengaktifan kerangka tripartit dan menerjemahkan prinsip timbal balik serta pendekatan bertahap ke dalam langkah-langkah praktis dan hasil nyata di lapangan,” katanya, dilansir dari Antara, Selasa (29/9).
“Hal ini harus mengarah pada pemulihan kedaulatan penuh Lebanon, tercapainya penarikan penuh Israel dari wilayah Lebanon, serta memastikan negara memegang kendali eksklusif atas senjata di seluruh wilayah negara,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya menetapkan jadwal yang jelas untuk melaksanakan komitmen yang tercantum dalam kerangka yang dimediasi AS dan ditandatangani Lebanon dan Israel pada 26 Juni.
Salam juga menyerukan mekanisme pemantauan yang “kredibel” untuk mengawasi pelaksanaan dan mencegah ketidakpatuhan menghambat proses tersebut.
Perdana menteri mengatakan kerangka tripartit tersebut tidak hanya mencakup pengaturan keamanan, tetapi juga mendukung bantuan, pemulihan, rekonstruksi, dan pemulangan warga yang mengungsi.
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