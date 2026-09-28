PMI Kembali Tegaskan Dukungan Bagi Palestina kepada Imam Masjid Al-Aqsa

JawaPos.com - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi Palestina. Hal ini dikatakan JK< saat menerima kunjungan Imam Besar Masjid Al-Aqsa dan Mufti Agung Al-Quds Syekh Muhammad Ahmad Hussein di Jakarta, Senin.

JK menyampaikan bahwa PMI, sebagai organisasi kemanusiaan yang menjunjung tinggi prinsip netralitas dan imparsialitas, akan terus aktif menyalurkan berbagai program bantuan ke Palestina.

"PMI memiliki mandat kemanusiaan yang tidak bisa ditawar. Apa pun kondisi politiknya, kami akan terus hadir untuk rakyat Palestina," kata JK dalam rilis pers,dilansir dari Antara, Senin (28/9).

Ia menekankan bahwa dukungan dan solidaritas Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah surut. Pihaknya berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan kesehatan, logistik, hingga dukungan psikososial bagi rakyat Palestina.

Kunjungan tokoh Palestina tersebut pun menegaskan bahwa solidaritas Indonesia untuk Palestina bukan retorika semata, melainkan aksi nyata yang terus berjalan.

"Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Melalui PMI, kami akan terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan dan mengadvokasi perdamaian yang adil dan abadi," ujar JK, yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 itu.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman mantan wakil presiden Indonesia tersebut juga dihadiri oleh Utusan Khusus dan Penasehat Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattari.