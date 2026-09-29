Pererat Hubungan Bilateral, Netanyahu Kunjungi Uni Emirat Arab

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP)
JawaPos.com - Kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi kunjungannya ke Uni Emirat Arab (UAE), Minggu (27/9). Tujuannya kunjungan tersebut berfokus pada penguatan hubungan kedua pihak serta pembahasan isu-isu regional.
Kantor berita UAE, WAM, sebelumnya melaporkan bahwa Netanyahu telah mengunjungi UAE pada Minggu untuk membahas hubungan bilateral dengan presiden UAE.
"Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan hubungan antara kedua negara dan tantangan-tantangan regional," menurut pernyataan kantor Netanyahu di akun X, dilansir dari Antara, Selasa (29/9).
Menurut pernyataan tersebut, Netanyahu didampingi oleh istrinya, Sara, serta kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Shmuel Ben-Ezra, kepala badan intelijen Mossad Roman Hoffman, sekretaris militer Guy Markizeno, dan penasihat kebijakan luar negeri Ophir Falk.
Associated Press sebelumnya melaporkan, dengan mengutip sumber-sumber di lingkaran dalam Netanyahu, bahwa pemimpin Israel tersebut telah melakukan kunjungan rahasia ke UAE pada akhir pekan.
Kunjungan itu dilakukan untuk meminta pemimpin UAE membantah laporan yang menyebutkan bahwa dia telah memperingatkan Israel mengenai serangan yang akan dilancarkan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.
"Berita palsu. Kunjungan tersebut semata-mata berfokus pada penguatan hubungan antara kedua negara dan pembahasan tantangan-tantangan regional," kata kantor Netanyahu menanggapi laporan Associated Press tersebut.
Pada 7 Oktober 2023, Israel mengalami serangan roket besar-besaran dari Jalur Gaza, sebuah serangan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Selanjutnya, militan dari Hamas menyusup ke wilayah perbatasan, melepaskan tembakan ke arah personel militer dan warga sipil, serta menyandera lebih dari 250 orang; sepertiga dari para sandera tersebut tidak pernah kembali dalam keadaan hidup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022