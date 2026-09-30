Terungkap, Ternyata Netanyahu dan Presiden UAE Dilaporkan Bertemu Pejabat 10 negara

Benjamin Netanyahu. (Jamaica Observer)
JawaPos.com - Pejabat dari 10 negara dikabarkan ikut berpartisipasi dalam pertemuan antara pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Abu Dhabi.
Dilansir dari Antara pada Rabu (30/9), menurut laporan Channel 14 Israel, mengutip sumber dari UAE yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa pertemuan itu berlangsung dalam dua tahap, di mana tahap pertama melibatkan Netanyahu dan Sheikh Mohamed.
Disebutkan pula bahwa sesi kedua yang diperluas mencakup perwakilan dari AS, Arab Saudi, Maroko, Mesir, Kuwait, Bahrain, Libya, dan Oman, selain Israel dan UAE.
Negara-negara yang disebutkan dalam laporan tersebut tidak segera memberikan komentar.
Sumber anonim itu dikutip mengatakan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada penguatan kerja sama keamanan dan intelijen antara Israel dan UAE serta pembentukan kerangka kerja pertahanan regional untuk menghadapi "ancaman bersama."
Laporan itu juga menyebutkan bahwa para peserta membahas langkah-langkah terkait Iran dan Houthi Yaman, bantuan intelijen dan keamanan bagi Arab Saudi, serta kemungkinan pembentukan aliansi regional baru.
Channel 14 lebih lanjut menyatakan bahwa para peserta membahas kemungkinan pembentukan jalur transportasi minyak yang tidak melewati Selat Hormuz.
Kantor berita resmi UAE, WAM, melaporkan pada Senin bahwa Sheikh Mohamed telah menerima kunjungan Netanyahu ke negara tersebut pada Minggu.
WAM menyebutkan bahwa kedua pemimpin membahas hubungan bilateral serta cara-cara untuk memperkuat dan mengembangkannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022