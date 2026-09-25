Indonesia dan Puluhan Negara Walkout Saat Netanyahu Berpidato di PBB

Para delegasi meninggalkan ruangan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di markas besar PBB di New York City, AS, pada 24 September 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)
JawaPos.com - Puluhan negara, termasuk Indonesia, meninggalkan ruang Sidang Umum PBB ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai menyampaikan pidato pada Kamis, 24 September 2026.
Aksi walkout itu menjadi salah satu sorotan utama dalam sidang setelah sejumlah delegasi memprotes pidato Netanyahu yang membela operasi militer Israel dan menolak tuduhan genosida di Gaza.
The Media Line melaporkan lebih dari 100 delegasi dari 50 negara keluar dari ruang sidang ketika Netanyahu mulai berbicara. Dalam materi yang sama, aksi tersebut disebut melibatkan negara-negara Arab dan sejumlah negara Eropa.
Sementara itu, laporan lain dalam materi menyebut sedikitnya 77 negara melakukan walkout. Delegasi Arab Saudi, Suriah, Yordania, Afrika Selatan, Uganda dan Kenya termasuk yang meninggalkan ruangan.
Sejumlah negara Amerika Latin seperti Brasil, Chile dan Kolombia juga disebut ikut keluar. Dari Eropa, Spanyol, Irlandia dan Slovenia termasuk dalam delegasi yang melakukan aksi serupa.
Indonesia Ikut Meninggalkan Ruang Sidang
Indonesia pun menjadi salah satu negara yang ikut dalam aksi walkout tersebut. Bahkan videonya sempat viral di media sosial.
Keputusan itu menempatkan Indonesia dalam barisan delegasi yang meninggalkan ruang sidang sebelum Netanyahu menyampaikan pembelaannya terhadap kebijakan Israel.
Aksi tersebut berlangsung ketika perhatian dunia tertuju pada perang di Gaza dan meningkatnya kritik terhadap operasi militer Israel. Delegasi yang keluar tidak menunggu hingga pidato Netanyahu selesai, tetapi meninggalkan ruangan saat sang perdana menteri mulai berbicara.
Suasana di ruang sidang juga tidak sepenuhnya tenang. Selain aksi walkout, sejumlah delegasi yang masih berada di dalam ruangan terdengar mencemooh dan bersorak ketika Netanyahu berbicara.
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