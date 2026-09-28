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Antara
Senin, 28 September 2026 | 23.16 WIB

Turkiye Kutuk Keras Kelompok Radikal Israel yang Serbu Masjid Al-Aqsa

Komplek Haram Al Sharif yang terdapat Dome of The Rock (kubah batu) yang berwarna kuning dan Masjidil Aqsa (kubah abu-abu sisi kiri) - Image

Komplek Haram Al Sharif yang terdapat Dome of The Rock (kubah batu) yang berwarna kuning dan Masjidil Aqsa (kubah abu-abu sisi kiri)

JawaPos.com - Pemerintah Turkiye mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

Kementerian Luar Negeri Turkiye pada Minggu (27/9) menyatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan, sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas.

Sebelumnya pada hari yang sama, media melaporkan bahwa sejumlah pemukim radikal menerobos masuk ke area pelataran masjid serta melakukan aksi provokatif dengan berkeliling kompleks dan menggelar ritual ibadah Yahudi.

"Kami mengutuk sekeras-kerasnya penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh kelompok ekstremis Israel yang dilakukan di bawah perlindungan pasukan penjajah Israel,” tegas kementerian tersebut dalam pernyataan resminya, dilansir dari Antara, Senin (28/9).

“Pemerintahan (Kepala Otoritas Israel Benjamin) Netanyahu terus berupaya meningkatkan ketegangan di kawasan dan menyabotase upaya perdamaian serta stabilitas melalui pelanggaran dan provokasi yang menargetkan tempat suci umat Islam," imbuh pernyataan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Turkiye pun kembali mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi kelompok zionis tersebut yang telah melanggar status sejarah dan hukum Masjid Al-Aqsa.

Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem Timur dihormati sebagai tempat suci ketiga bagi umat Islam. Hingga saat ini, status kompleks suci tersebut masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik antara Israel dan Palestina.

Editor: Kuswandi
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