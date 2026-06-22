Jose Mourinho Kirim Pesan untuk Arda Guler usai Turki Tersingkir dari Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Arda Guler mendapat dukungan penuh dari pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, setelah Timnas Turki harus mengakhiri perjalanan lebih cepat di Piala Dunia 2026.

Meski gagal membawa negaranya melangkah jauh di turnamen tersebut, pemain berusia 21 tahun itu justru mendapatkan apresiasi atas penampilannya selama kompetisi berlangsung.

Dikutip dari akun X @ignaciosnchez_, Mourinho secara pribadi menghubungi Guler setelah Turki tersingkir dari ajang empat tahunan tersebut. Pelatih asal Portugal itu meminta sang gelandang muda untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas hasil yang diraih timnya.

Dalam pesannya, Mourinho menyampaikan bahwa ia telah menyaksikan pertandingan Turki dan menilai Arda Guler sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki tim nasional tersebut sepanjang turnamen.

"Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya sudah melihat pertandinganmu dan kamu adalah yang terbaik di timmu. Lepaskan diri dan isi ulang tenagamu. Kita akan memenangkan gelar bersama," demikian isi pesan yang disebut dikirim Mourinho kepada Guler.

Pesan tersebut langsung menjadi perhatian para penggemar sepak bola, khususnya pendukung Real Madrid dan Timnas Turki.

Banyak yang menilai dukungan itu menunjukkan kepercayaan besar Mourinho terhadap kemampuan Guler untuk menjadi bagian penting dalam proyek baru Los Blancos.

Bagi Arda Guler, kegagalan Turki di Piala Dunia tentu menjadi pukulan tersendiri. Sebagai salah satu pemain yang diharapkan mampu membawa tim melangkah lebih jauh, ia tampil cukup konsisten dan menjadi motor serangan di sejumlah pertandingan.