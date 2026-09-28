Terjadi 2 Penembakan Massal dalam Hitungan Jam di Afsel, Akibatkan 27 Orang Tewas

JawaPos.com - Dua penembakan massal terjadi di Afrika Selatan (Afsel) dalam selang waktu sekitar empat jam. Sedikitnya 27 orang tewas dan 26 lainnya terluka dalam dua serangan di kawasan Johannesburg dan Cape Town tersebut.

Penembakan pertama terjadi pada Sabtu (27/) malam di sebuah bar di Wedela, wilayah dekat Johannesburg. Sebanyak 17 orang tewas dan sedikitnya 15 orang terluka setelah sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan ke pengunjung.

Kepolisian Afrika Selatan menyebut delapan pelaku membawa senapan AK-47 dan pistol. Mereka menembaki orang di luar bar sebelum masuk dan melepaskan tembakan lagi.

Melansir SkyNews, korban tewas terdiri dari 13 laki-laki dan empat perempuan. Setelah serangan, para pelaku menggeledah orang-orang dan mengambil telepon seluler mereka.

Mereka lalu melarikan diri menggunakan dua kendaraan. Dua mobil juga dibakar di sekitar lokasi kejadian.

Sekitar empat jam setelah penembakan di Wedela, serangan bersenjata kembali terjadi di Lwandle, kawasan pinggiran Cape Town.

Pada serangan kedua ini, 10 orang tewas dan 11 lainnya terluka di sebuah toko yang terhubung dengan tempat hiburan.

Rekaman dari lokasi menunjukkan suasana semula ramai. Sejumlah orang terlihat bernyanyi dan menari sebelum suara rentetan tembakan terdengar.