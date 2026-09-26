Usai Tolak Perlambatan AI, Zuckerberg Salip Michael Dell sebagai Orang Terkaya Keempat Berkat Muse

JawaPos.com - Mark Zuckerberg menolak seruan agar perusahaan kecerdasan buatan (AI) bersama-sama memperlambat pengembangan teknologi tersebut. Pendiri sekaligus CEO Meta itu memilih agar setiap perusahaan menentukan sendiri langkah pengamanan AI. Sementara itu, peluncuran agen AI Muse ikut mendorong saham Meta dan turut mengangkat posisi Zuckerberg dalam daftar orang terkaya dunia.

Pandangan Zuckerberg itu berseberangan dengan CEO Anthropic Dario Amodei dan CEO OpenAI Sam Altman yang mendorong perusahaan AI mengatur laju pengembangan teknologi terdepan. Gagasan itu juga didukung salah satu pendiri Google DeepMind Demis Hassabis dan CEO xAI Elon Musk.

Dilansir dari NBC News, Sabtu (26/9/2026), Zuckerberg mengatakan, "Saya tidak berpikir kita membutuhkan semacam koordinasi di seluruh industri. Setiap laboratorium perlu meluangkan waktu dan, ketika melihat ada masalah, mengambil waktu yang diperlukan secara internal untuk memastikan mereka bergerak dengan aman," kata Zuckerberg.

Zuckerberg juga menilai kepentingan bisnis justru dapat mendorong perusahaan membangun AI yang aman. "Saya berpendapat bahwa ada banyak insentif komersial untuk melakukan hal ini dengan benar," ujarnya.

Baca Juga:Elon Musk Soroti Kekuatan Manufaktur Tiongkok dan Peran Shanghai bagi Tesla

Menurut Zuckerberg, mekanisme pasar dapat menjadi pengaman karena pengguna akan meninggalkan produk yang tidak aman atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. "Jika Anda membangun sebuah produk, orang tidak akan mau menggunakannya jika produk itu tidak melakukan apa yang mereka inginkan," katanya.

Muse, agen AI Meta yang dirilis pada 8 September, dapat memesan tiket pesawat, membalas surat elektronik, menyusun bahan riset hingga membatalkan langganan yang tidak digunakan. Dalam beberapa pekan setelah diluncurkan, Muse menjadi aplikasi gratis terpopuler di Apple App Store dan Google Play. Amazon dan Nvidia juga meluncurkan agen AI mereka, setelah OpenClaw lebih dahulu memopulerkan agen AI untuk konsumen.

Zuckerberg mengatakan Muse bahkan dapat memberikan masukan terhadap penampilan seni bela dirinya dengan mengakses kamera di area latihan. "Anda pada dasarnya akan memiliki asisten yang sangat mumpuni, yang memahami hal-hal yang Anda pedulikan," katanya.

Dia menilai perusahaan AI seharusnya lebih berfokus pada kemampuan sistem memahami keinginan pengguna serta mengelola informasi secara hati-hati. "Memastikan hal-hal itu akan menjadi kemampuan terpenting berikutnya agar AI selaras dengan apa yang sebenarnya diinginkan manusia di dunia," ujarnya.