Pemerintah Indonesia Tandatangani Konvensi Siber PBB Untuk Perkuat Kerja Sama Global

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono berbicara kepada wartawan di Jakarta pada hari Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Nabil Ihsan).
JawaPos.com – Kejahatan siber menjadi momok di banyak negara dunia. Demi menanggulangi kejahatan siber secara global, dibutuhkan kerja sama banyak negara.
Seperti diberitakan Antara pada Jumat (25/9), Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (24/9) waktu setempat.
Konvensi Siber merupakan konvensi pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber secara global. Konvensi ini juga menjadi dasar pengaturan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.
"Bagi Indonesia, konvensi ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan kriminalisasi tindak pidana siber di tingkat nasional. Konvensi ini juga menjadi dasar bagi penegak hukum RI dalam memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan siber, termasuk penipuan dan perjudian daring, serta pornografi anak," kata Sugiono, sebagaimana keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Jumat.
Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia bergabung bersama 90 pihak lainnya yang telah menandatangani Konvensi Siber. Dan tiga di antaranya telah meratifikasi konvensi.
Menlu mengatakan Indonesia berperan aktif dalam perundingan konvensi sejak pembentukan Komite Ad Hoc pada 2019 hingga diadopsinya konvensi pada 24 Desember 2024/ Baik sebagai negosiator maupun selaku rapporteur melalui Perwakilan RI di Wina, Austria.
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