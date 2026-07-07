Ahmad Muzani dan Sugiono bakal Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran Kamis Mendatang

JawaPos.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dijadwalkan menghadiri prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Keduanya diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia.
Informasi tersebut disampaikan Ahmad Muzani melalui akun Instagram resminya, Selasa (7/7). Dalam unggahannya, Muzani mengungkapkan bahwa dirinya bersama Menlu Sugiono akan menghadiri prosesi pemakaman yang dijadwalkan berlangsung di Masyhad, Iran, pada Kamis (9/7).
"Saya sebagai Ketua MPR RI bersama Menteri Luar Negeri Sugiono diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatolloh Khamenei di Masyhad, Iran pada Kamis 9 Juli 2026," kata Muzani dalam akun Instgram pribadinya.
Menurut Muzani, hingga kini persiapan keberangkatan delegasi Indonesia masih dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri agar seluruh agenda kunjungan dapat berjalan sesuai rencana.
Ia menegaskan, kehadiran dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan representasi resmi pemerintah sekaligus bentuk penghormatan dan belasungkawa dari bangsa Indonesia atas wafatnya Ayatollah Ali Khamene
"Saat ini rencana keberangkatan sedang dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kehadiran kami merupakan representasi resmi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang turut berduka cita atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei," jelasnya.
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