Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 25 September 2026 | 18.08 WIB

Senat AS Tolak Resolusi untuk Akhiri Konflik dengan Iran, Ingkar Janji?

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang sebelumnya telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun, resolusi tersebut memerintahkan Presiden Donald Trump mengakhiri konflik dengan Iran.

Berdasarkan data Senat yang ditinjau RIA Novosti pada Kamis (24/9), menunjukkan 49 senator memberikan suara mendukung resolusi, sementara 50 senator menolaknya.

DPR AS sebelumnya mengesahkan resolusi yang kemudian dipertimbangkan Senat tersebut pada 23 Juli.

Pada 16 September, CBS News melaporkan bahwa DPR telah mengesahkan resolusi ketiga yang memerintahkan Trump mengakhiri konflik dengan Iran. Sebanyak 220 anggota Kongres memberikan suara mendukung dan 204 menolak.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan terhadap sasaran di pihak lawan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan.

Hingga kini, konflik tersebut masih belum terselesaikan.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Presiden Iran Tantang Balik Trump, Syarat Pembukaan Selat Hormuz jadi Taruhan - Image
Internasional

Presiden Iran Tantang Balik Trump, Syarat Pembukaan Selat Hormuz jadi Taruhan

Kamis, 24 September 2026 | 19.17 WIB

Iran Jelaskan ke AS untuk Lanjutkan Proses Diplomasi - Image
Internasional

Iran Jelaskan ke AS untuk Lanjutkan Proses Diplomasi

Kamis, 24 September 2026 | 18.31 WIB

Trump Klaim Konflik Iran Bisa Berakhir Sebelum Pemilu Sela - Image
Internasional

Trump Klaim Konflik Iran Bisa Berakhir Sebelum Pemilu Sela

Kamis, 24 September 2026 | 00.19 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore