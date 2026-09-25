Senat AS Tolak Resolusi untuk Akhiri Konflik dengan Iran, Ingkar Janji?

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang sebelumnya telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun, resolusi tersebut memerintahkan Presiden Donald Trump mengakhiri konflik dengan Iran.

Berdasarkan data Senat yang ditinjau RIA Novosti pada Kamis (24/9), menunjukkan 49 senator memberikan suara mendukung resolusi, sementara 50 senator menolaknya.

DPR AS sebelumnya mengesahkan resolusi yang kemudian dipertimbangkan Senat tersebut pada 23 Juli.

Pada 16 September, CBS News melaporkan bahwa DPR telah mengesahkan resolusi ketiga yang memerintahkan Trump mengakhiri konflik dengan Iran. Sebanyak 220 anggota Kongres memberikan suara mendukung dan 204 menolak.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan terhadap sasaran di pihak lawan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan.