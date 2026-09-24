Isu Palestina Jadi Topik Utama di Sidang Majelis Umum PB

Ilustrasi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB, New York. (NPR)
JawaPos.com - Upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri Sidang Majelis Umum PBB gagal, setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional.
Hal itu diungkapkan oleh juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh, Rabu.
Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September. Seperti sebelumnya, Pekan Tingkat Tinggi akan digelar sebagai bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB. Sementara, debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
"Upaya mencegah Presiden Mahmoud Abbas ikut dalam Sidang Majelis Umum PBB dan berbicara atas nama Negara Palestina telah gagal karena isu Palestina telah menjadi topik utama dalam pidato delegasi Arab dan internasional," kata Abu Rudeineh, seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.
Dia mengatakan perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungan mereka pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB.
"Palestina terus terwakili di kancah internasional, meskipun terdapat upaya untuk membatasi partisipasinya dalam kegiatan PBB," kata Abu Rudeineh.
Untuk kedua kalinya berturut-turut, Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung di New York.
Pada 17 September, Majelis Umum PBB mengizinkan Presiden Palestina tersebut menyampaikan pidato melalui sambungan video, seperti yang dilakukan setahun sebelumnya.
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