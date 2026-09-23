Presiden Masoud Pezeshkian Tiba di New York, Perang Iran-AS Masuk Babak Diplomasi di PBB

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, ketika jalur diplomasi dengan Amerika Serikat kembali terbuka di tengah ancaman Donald Trump untuk menghancurkan Iran jika kesepakatan damai tak tercapai.

Mengutip Iran International, kedatangan Pezeshkian pada Selasa (22/9) malam waktu setempat menjadi momen penting karena Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam konflik bersenjata. Ia dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada Rabu.

Pezeshkian sebelumnya mengatakan akan menggunakan kunjungannya untuk menyampaikan posisi Iran dan membela sikap Teheran terkait perang yang berlangsung.

Di tengah kedatangan Pezeshkian, pejabat Iran dan Amerika Serikat juga kembali melakukan pembicaraan di sela-sela agenda PBB.

Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan delegasi kedua negara menyelesaikan pembicaraan melalui mediator. Menurut Witkoff, putaran diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perkembangan yang konstruktif.

Menurut laporan CBS News, pembicaraan itu menjadi kontak diplomatik penting setelah gencatan senjata sebelumnya gagal menghentikan konflik. Trump juga mengungkapkan bahwa masih akan ada pertemuan lanjutan antara kedua pihak.

Namun, belum ada terobosan yang diumumkan. Iran tetap menuntut Amerika Serikat menghentikan apa yang disebut Teheran sebagai tindakan agresi.

Salah satu persoalan yang ikut menjadi pembahasan adalah Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan rute penting bagi perdagangan energi dunia dan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Iran-AS.

Trump Ancam Iran di Depan Sidang Umum PBB Ketegangan diplomatik tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah Trump menyampaikan pidato di hadapan Sidang Umum PBB.