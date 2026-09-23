Presiden Masoud Pezeshkian Tiba di New York, Perang Iran-AS Masuk Babak Diplomasi di PBB

Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York, Amerika Serikat pada Selasa (22/9). (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, ketika jalur diplomasi dengan Amerika Serikat kembali terbuka di tengah ancaman Donald Trump untuk menghancurkan Iran jika kesepakatan damai tak tercapai.
Mengutip Iran International, kedatangan Pezeshkian pada Selasa (22/9) malam waktu setempat menjadi momen penting karena Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam konflik bersenjata. Ia dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada Rabu.
Pezeshkian sebelumnya mengatakan akan menggunakan kunjungannya untuk menyampaikan posisi Iran dan membela sikap Teheran terkait perang yang berlangsung.
Di tengah kedatangan Pezeshkian, pejabat Iran dan Amerika Serikat juga kembali melakukan pembicaraan di sela-sela agenda PBB.
Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan delegasi kedua negara menyelesaikan pembicaraan melalui mediator. Menurut Witkoff, putaran diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perkembangan yang konstruktif.
Baca Juga:Pidato Trump di Sidang Umum PBB: AS Berharap Capai Kesepakatan dengan Iran sebelum "Terlambat"
Menurut laporan CBS News, pembicaraan itu menjadi kontak diplomatik penting setelah gencatan senjata sebelumnya gagal menghentikan konflik. Trump juga mengungkapkan bahwa masih akan ada pertemuan lanjutan antara kedua pihak.
Namun, belum ada terobosan yang diumumkan. Iran tetap menuntut Amerika Serikat menghentikan apa yang disebut Teheran sebagai tindakan agresi.
Salah satu persoalan yang ikut menjadi pembahasan adalah Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan rute penting bagi perdagangan energi dunia dan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Iran-AS.
Ketegangan diplomatik tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah Trump menyampaikan pidato di hadapan Sidang Umum PBB.
Dalam pidatonya, Trump mengatakan dirinya menghadapi pilihan antara membuat kesepakatan dengan Iran atau menghancurkan Republik Islam tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022