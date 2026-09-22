Topan Dujuan Dekati Tokyo, Dua Orang Tewas, 270 Penerbangan Batal, dan Puluhan Rumah Rusak

Sebuah jalan di Ichikawa, Prefektur Chiba, terendam banjir akibat hujan deras yang ditimbulkan Topan Dujuan pada 21 September 2026. (Kyodo)
JawaPos.com - Hujan deras melanda wilayah Tokyo dan sekitarnya pada Senin (21/9) ketika Topan Dujuan bergerak mendekati pesisir timur Jepang. Bencana tersebut memicu tanah longsor di Prefektur Chiba dan Kanagawa, menewaskan sedikitnya dua orang serta menyebabkan sejumlah warga belum ditemukan.
Dilansir dari Kyodo, Selasa (22/9), seorang pria berusia 51 tahun meninggal dunia di rumah sakit setelah tertimbun longsor saat bekerja memperbaiki jalan yang rusak di Kota Sodegaura, Prefektur Chiba. Polisi mengatakan korban berada di dalam ekskavator hidraulik ketika longsor menerjangnya.
Di kota yang sama, seorang perempuan berusia 40-an mengalami luka ringan setelah mobil yang dikendarainya masuk ke material longsor, menurut pemerintah Prefektur Chiba.
Di Kota Yokosuka, Prefektur Kanagawa, seorang perempuan meninggal dunia setelah rumahnya diterjang longsor yang menyebabkan lumpur mengalir ke dalam bangunan. Sementara itu, di Kota Miura yang berdekatan, longsor menghantam sebuah apartemen dan satu penghuni masih belum ditemukan.
Sejumlah warga lain juga dilaporkan belum ditemukan di wilayah Kanto bagian timur.
Pemerintah Prefektur Kanagawa telah meminta pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang untuk membantu operasi penyelamatan.
Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tingkat tertinggi untuk bencana tanah longsor di bagian utara Kepulauan Izu. Peringatan level 4 juga diberlakukan di wilayah kepulauan lainnya serta sejumlah daerah di Tokyo, Chiba, Kanagawa, Ibaraki, dan Miyagi.
Berdasarkan data Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jepang, sebanyak 21 rumah di Chiba, 27 rumah di Ibaraki, dan satu rumah di Kanagawa mengalami kerusakan akibat topan. Beberapa rumah di antaranya terendam banjir.
Badan Meteorologi Jepang memperkirakan Topan Dujuan melintas di dekat Semenanjung Boso, Prefektur Chiba, sebelah timur Tokyo, mulai Senin malam hingga larut malam.
Hujan deras mengguyur Pulau Izu Oshima, pulau terbesar di Kepulauan Izu yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Tokyo. Hujan juga terjadi di wilayah Kanto dan Prefektur Shizuoka, Jepang bagian tengah.
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