Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 15 September 2026 | 14.06 WIB

Alasan Kekurangan Dana, WHO Berencana Hentikan Pasokan Solar ke 20 RS dan Pusat Kesehatan di Gaza

Seorang warga Palestina menangis di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Jalur Gaza. (Al Jazeera) - Image

Seorang warga Palestina menangis di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Jalur Gaza. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, Senin, mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memutuskan untuk menghentikan pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan di Gaza akibat kekurangan dana.

"WHO mengumumkan penghentian pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan mulai 19 September karena kurangnya pendanaan," kata Bursh dalam sebuah pernyataan, dikutip Selasa (15/9).

Belum ada komentar langsung dari WHO mengenai keputusan yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza tersebut, meskipun organisasi itu dalam beberapa bulan terakhir telah memperingatkan tentang penurunan pendanaan untuk kegiatan dan program-programnya.

"Jumlah bahan bakar terbatas yang sampai ke wilayah tersebut hampir tidak cukup untuk menjaga fasilitas kesehatan tetap beroperasi," kata Bursh.

"Penghentian pasokan ini tidak hanya berarti matinya generator listrik, tetapi juga penutupan ruang operasi dan unit perawatan intensif, gangguan pada ventilator dan instalasi oksigen, serta ancaman terhadap nyawa anak-anak di inkubator, pasien dialisis, korban luka, dan penderita penyakit kronis," tambahnya.

Dia mengatakan bahwa krisis itu juga akan melumpuhkan layanan ambulans serta sistem rantai dingin untuk obat-obatan dan vaksin.

"Krisis bahan bakar ini mendorong rumah sakit menuju penutupan total dan membuat pasien menghadapi risiko kematian yang sebenarnya dapat dicegah," kata Bursh.

Dia menggambarkan pemutusan pasokan bahan bakar ke rumah sakit sebagai "pembunuhan senyap terhadap pasien di tempat tidur mereka."

Dia mendesak WHO, para donor, dan masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab mendesak mereka, memastikan kelanjutan pasokan bahan bakar dan minyak dalam jumlah yang memadai, serta menjamin pengiriman yang aman dan berkelanjutan ke seluruh fasilitas kesehatan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Biadab! Pasukan Israel Tembak Ibu Hamil di Gaza Hingga Tewas - Image
Internasional

Biadab! Pasukan Israel Tembak Ibu Hamil di Gaza Hingga Tewas

Senin, 14 September 2026 | 02.38 WIB

Pemindahan Puing di Gaza oleh Israel Disorot PBB karena Berisiko Hilangkan Bukti Kejahatan Perang - Image
Internasional

Pemindahan Puing di Gaza oleh Israel Disorot PBB karena Berisiko Hilangkan Bukti Kejahatan Perang

Kamis, 10 September 2026 | 22.45 WIB

Israel Masih Terus Gempur Gaza, Lima Orang Tewas dan 30 Lainnya Terluka - Image
Internasional

Israel Masih Terus Gempur Gaza, Lima Orang Tewas dan 30 Lainnya Terluka

Selasa, 8 September 2026 | 20.18 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore