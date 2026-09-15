Alasan Kekurangan Dana, WHO Berencana Hentikan Pasokan Solar ke 20 RS dan Pusat Kesehatan di Gaza

JawaPos.com - Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, Senin, mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memutuskan untuk menghentikan pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan di Gaza akibat kekurangan dana.

"WHO mengumumkan penghentian pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan mulai 19 September karena kurangnya pendanaan," kata Bursh dalam sebuah pernyataan, dikutip Selasa (15/9).

Belum ada komentar langsung dari WHO mengenai keputusan yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza tersebut, meskipun organisasi itu dalam beberapa bulan terakhir telah memperingatkan tentang penurunan pendanaan untuk kegiatan dan program-programnya.

"Jumlah bahan bakar terbatas yang sampai ke wilayah tersebut hampir tidak cukup untuk menjaga fasilitas kesehatan tetap beroperasi," kata Bursh.

"Penghentian pasokan ini tidak hanya berarti matinya generator listrik, tetapi juga penutupan ruang operasi dan unit perawatan intensif, gangguan pada ventilator dan instalasi oksigen, serta ancaman terhadap nyawa anak-anak di inkubator, pasien dialisis, korban luka, dan penderita penyakit kronis," tambahnya.

Dia mengatakan bahwa krisis itu juga akan melumpuhkan layanan ambulans serta sistem rantai dingin untuk obat-obatan dan vaksin.

"Krisis bahan bakar ini mendorong rumah sakit menuju penutupan total dan membuat pasien menghadapi risiko kematian yang sebenarnya dapat dicegah," kata Bursh.

Dia menggambarkan pemutusan pasokan bahan bakar ke rumah sakit sebagai "pembunuhan senyap terhadap pasien di tempat tidur mereka."