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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 04.05 WIB

Donald Trump Beri Peringatan Keras kepada Iran Jika Teheran Tidak Mengubah Sikap di Tengah Konflik

Donald Trump (Instagram @whitehouse) - Image

Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada koresponden Fox News, Trey Yingst, bahwa dirinya sedang mempertimbangkan sejumlah pilihan terhadap Iran, termasuk kemungkinan “menghancurkan Iran” apabila negara tersebut tidak berperilaku sesuai keinginannya.

Dilansir dari laman People pada Selasa (22/9), Trump disebut berada dalam “mode pengambilan keputusan” dan mengatakan bahwa “hal-hal yang sangat besar” akan terjadi dalam waktu dekat.

Yingst melaporkan bahwa Trump menyebut tiga pilihan yang sedang dipertimbangkan, yakni menghancurkan Iran, membiarkan perekonomian negara tersebut terpuruk, atau mencapai kesepakatan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika konflik Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung hampir tujuh bulan serta meluas ke sejumlah wilayah di Timur Tengah, sementara negosiasi mengenai kemungkinan kesepakatan masih berlangsung.

Trump sebelumnya beberapa kali memperkirakan perang akan berakhir dalam hitungan minggu, tetapi hingga September konflik masih berlanjut dan turut berdampak terhadap harga bahan bakar di Amerika Serikat yang disebut mendekati USD 4,50 per galon atau sekitar Rp80.338.

Sedangkan kenaikannya mencapai sekitar USD 1,30 atau Rp23.209 dibandingkan rata-rata setahun sebelumnya.

Trump juga mengatakan bahwa harga bahan bakar dapat kembali turun setelah perang berakhir, serta menyatakan keterbukaan untuk bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ancaman tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional dan laporan mengenai dugaan serangan terhadap warga sipil di Iran yang sedang menjadi perhatian internasional.

Para ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa serangan terhadap sebuah sekolah di Minab pada 28 Februari merupakan kejahatan perang, sementara pemerintahan Trump membantah laporan tersebut dan menyebutnya tidak kredibel.

Hingga kini, Trump mengatakan dirinya masih mempertimbangkan langkah terhadap Iran, sementara Teheran juga menyampaikan tuntutan terkait penghentian perang dan proses diplomasi terus berlangsung.

Editor: Hanny Suwindari
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