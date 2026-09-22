AS Akan Bela Mati-matian Jepang dan Korsel dengan Segala cara, Termasuk Gunakan Senjata Nuklir

Ilustrasi: Senjata nuklir memiliki risiko yang sangat besar dan berbahaya. (The Heritage Foundation).
JawaPos.com - Amerika Serikat pada kembali menegaskan kesiapannya untuk membela Jepang dan Korea Selatan dengan menggunakan segala cara yang tersedia, termasuk persenjataan nuklir.
Hal itu tercantum dalam pernyataan bersama yang diumumkan oleh para menteri luar negeri dari AS, Jepang, dan Korea Selatan setelah pertemuan trilateral di New York.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun pada hari yang sama telah mengadakan pembicaraan di sela-sela Pekan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB.
“Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pertahanan Jepang dan Republik Korea, yang didukung oleh kekuatan militer Amerika yang tak tertandingi, termasuk kemampuan nuklirnya, serta menegaskan kembali komitmen pencegahan yang diperluas bagi Jepang dan Republik Korea,” demikian pernyataan dikutip dari dokumen Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari Antara, Selasa (22/9).
“Menteri Luar Negeri AS dan para menteri luar negeri mitra menekankan komitmen mereka terhadap kerja sama keamanan yang kokoh,” tambah pernyataan tersebut.
Ketiga menteri luar negeri itu juga menekankan komitmen tegas terhadap denuklirisasi penuh Korea Utara, serta penghentian sumber pendanaan bagi program nuklir dan rudal negara itu, termasuk pendanaan yang berasal dari dunia maya.
Dalam pernyataan tersebut, sejumlah pihak terkait menyatakan bahwa "jalan menuju dialog tetap terbuka" dan mendesak Pyongyang untuk kembali ke meja perundingan demi menjamin stabilitas di Semenanjung Korea.
Mereka juga sepakat untuk menangani "tekanan ekonomi," memperkuat sistem peringatan dini terhadap gangguan rantai pasok, bekerja sama di bidang kecerdasan buatan dan semikonduktor, serta mempromosikan reaktor nuklir modular kecil di pasar negara ketiga.
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